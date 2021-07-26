На прошлой неделе Центральный банк повысил ставку сразу на 1%. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий — о том, что это значит для рынка.

"Ястребиный контроль": зачем ЦБ меняет потребительское поведение россиян

Основной причиной инфляции называется всплеск отложенного потребления после кризиса прошлого года, но основные статьи роста инфляции в значительной мере связаны с сырьем, цены на которое по всему миру взлетели, а рубль перестал реагировать на высокие цены на нефть.

Тем самым усугубилась ситуация с ценами на импорт и внутренними товарами, которые формируются через паритет с внешними рынками.

Здесь требуется донастройка валютного режима, которая привела бы к возвращению рубля к справедливому уровню, а пока ЦБ действует имеющимся инструментарием, чтобы охладить внутренний спрос через удорожание кредитных ресурсов.

Нам, похоже, предстоит ещё одно повышение ключевой ставки до 7% в сентябре, всё зависит от динамики цен на продовольствие в ближайшие два месяца. Но к концу года инфляция снизится до уровня 5,5%.

Ставка повышена. Что дальше?

Прежде всего, своим резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ в очередной подтвердил для инвесторов свою независимость и решительность по взятию инфляции под контроль. Инвестиционное сообщество в России, да и в мире, уже давно не сомневается в эффективности денежно-кредитной политики и действиях ЦБ. Это крайне важно для инвесторов.

В этом ключе можно считать, что инфляция будет взята под контроль любыми средствами, а значит, инвесторам уже можно не ориентироваться на краткосрочные действия (нам ещё предстоит как минимум одно поднятие ставки), а смотреть дальше, в 2022 год, где инфляция начнёт снижаться к долгосрочной цели в 4%. С начала года доходность инвесторов на рынке облигаций фактически ровна нулю (купонная доходность нивелировалась падением цен на облигации).

Текущая доходность рынка облигаций составляет 7,5%, что соответствует премии в 3,5% при инфляции в 4%, против исторической премии в 2-3%, а портфель из надежных облигаций второго эшелона даёт доходность в 8,3% годовых на ближайшие три года. При нормализации кредитных премий, на фоне падения инфляции, инвестор может увидеть двухзначные доходности (купоны + рост цен облигаций) на горизонте до конца 2022 года в секторе облигаций.

Это же касается и длинных ОФЗ, которые торгуются с доходностью в 7%, которая выглядит избыточной при инфляции в 4%. Схожая ситуация складывается и в США, где ФРС смог убедить рынок в своих возможностях по контролю над инфляцией (creditability), что привело к падению доходностей 10-ти леток с 1,7 до 1,3%.

В теории центральные банки могут влиять на стоимость коротких денег в экономике, а долгосрочные ставки в большей степени зависят от инфляции, экономических цикла, в том числе и угла наклона безрисковой кривой и др. Поэтому долгосрочные ставки могут начать двигаться вопреки действиям регуляторов.

Всё это говорит о том, что для рынка облигаций худшее уже позади, пора снова обратить на него внимание. Интересными выглядят корпоративные облигации со сроками погашения в 2024 году и позднее, ОФЗ со сроками погашения от 5-ти лет.

Депозитные ставки крупнейших банков будут следовать за ключевой ставкой ЦБ РФ и вырастут до уровня 6%+, а дальше, как и в сегменте облигаций, начнется оценка будущей инфляции, поэтому вернется ситуация 2019-2020гг, когда доходность депозитов снижалась быстрее ключевой ставки.

Депозитным инвесторам стоит при достижении ставки депозитов до уровня 6%+ начинать их фиксировать на длинные сроки, обычно это 3 года.

Для осторожных инвесторов можно подождать следующего заседания ЦБ РФ, но скорее ориентироваться нужно на оперативную статистику по инфляции и при изменении её тренда смело заходить на рынок облигаций и тем более не закрывать позиции, если вы в рынке – в ближайшее время доходность облигаций будет выше депозитов, что компенсирует упущенные доходы, возникшие сначала этого года.