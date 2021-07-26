В понедельник рубль открылся вниз на негативном внешнем фоне, после чего испытал быстрое снижение вслед за нефтью. В начале основной сессии российская валюта увеличила потери из-за очередной просадки мировых рынков.

Биржевые площадки с начала дня находятся под давлением регуляторного ужесточения в Китае, направленного против крупных высокотехнологических компаний и целых секторов бизнеса. В результате снижается инвестиционная привлекательность китайских корпораций и в целом увеличиваются страновые риски инвестиций.

Дополнительным негативом выступил более слабый, чем ожидалось, индекс настроений в деловых кругах Германии. После нисходящего импульса рубль скорректировался вслед за мировыми рынками и нефтью.

Развивающиеся валюты сегодня демонстрируют негативную динамику, утром ускорив снижение, хотя доллар всего лишь умеренно отскочил, находясь под давлением. В начале европейской сессии потери сектора сократились благодаря очередной просадке доллара.

Российский долговой рынок пытается продолжить мощное восходящее движение прошлой недели. После негативного открытия индекс гособлигаций RGBI сумел вернуться к повышению.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывает пятничное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Более высокие ставки в экономике являются одним из главных долгосрочных драйверов укрепления любой валюты.

Нефть восстановилась

В первой половине дня нефть поступательно снижалась, однако в начале европейской сессии стала быстро возвращать утраченные позиции. В данный момент котировки Brent торгуются около отметки $74,4.

Некоторое время давление на нефтяные цены оказывало общее ухудшение ситуации на мировых рынках. Кроме того, быстрое распространение в мире дельта-штамма коронавируса сохраняет беспокойство относительно восстановления спроса на нефть. Однако улучшение настроений на биржах вновь развернуло нефтяные котировки вверх.

Доллар находится под давлением

Вслед за неудачной восходящей попыткой американская валюта перешла к планомерному снижению. После старта европейских торгов индекс доллара (DXY) совершил несколько резких разнонаправленных движений, теряя сейчас 0,15% вблизи значения 92,8 п.

Европейская валюта c начала дня демонстрирует восходящую динамику, ускорив рост утром. Затем произошла резкая просадка, но ее быстро выкупили. К текущему моменту пара EUR/USD сдала позиции, прибавляя 0,1% около отметки 1,178.

Техническая картина

Пара USD/RUB сумела развить коррекционную волну роста от двухнедельного минимума, находящегося чуть выше уровня 73,5 руб. Пока часовая свечка не будет закрыта под ним, более вероятна по меньшей мере еще одна атака на сопротивление 74,8 руб.