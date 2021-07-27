Индекс S&P 500 второй раз подряд закрылся на новом максимуме на фоне начала самой насыщенной в плане корпоративной отчетности недели и в ожидании новостей с заседания ФРС в среду. Шесть из 11 основных секторов выросли, причем лидерами стали Energy (+2.5%) и Materials (+0.8%). Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на +0.2% до нового исторического максимума, а Russel 2000 прибавил +0.3%. Стартовала самая загруженная недели сезона отчетности за второй квартал — должны отчитаться 165 компаний из S&P 500. Акции Tesla после закрытия рынка выросли на +3.2% после того, как превзошли прогнозы по прибыли, выручке и денежному потоку. К числу высокотехнологичных компаний, отчитывающихся позднее на этой неделе, относятся Apple (+0.3%), Alphabet (+0.8%), Microsoft (-0.2%) и Amazon.com (+1.2%). «Великолепная отчетность — вот почему акции остаются сильными», — сказал Николас Колас, соучредитель DataTrek Research. «Мы не можем вспомнить, когда в последний раз компании США так сильно опережали прогнозы по прибылям аналитиков Уолл-стрит».

Обвал рынка, спровоцированный мерами Пекина в области образования и технологий, перенесся на биржи США. Индекс Nasdaq Golden Dragon China, который отслеживает 98 крупнейших компаний Китая, зарегистрированных в США, упал почти на —7% и близок к тому, чтобы показать самое большое двухдневному падению с 2008 года. С февральского максимума он уже потерял —46% или более $740 млрд капитализации. Образовательные компании TAL, New Oriental и Gaotu все упали как минимум на 14%. «Даже если вы думаете, что риск Китая уже в цене… может стать еще хуже», — написал в записке клиентам отдел продаж Goldman Sachs.

Расследование в отношении Tether в США направлено на выяснение того, совершали ли руководители, стоящие за цифровым токеном, банковское мошенничество — потенциальное уголовное дело, которое может иметь широкие последствия для рынка криптовалют. Ключевая роль Tether в крипто-экосистеме хорошо известна, поскольку токен широко используется для торговли биткоинами. Расследование Министерства юстиции сосредоточено на случае, имевшем место много лет назад, когда Tether находился на ранней стадии своего развития. В частности, федеральные прокуроры изучают, скрывал ли Tether от банков, что транзакции были связаны с криптовалютой, сказали три источника, добавив, что расследование является конфиденциальным. Тем временем биткоин сегодня достигал отметки более $40,500 на после того, как Amazon.com разместил объявление о вакансии руководителя для разработки «стратегии цифровой валюты и блокчейна» компании, что вызвало у аналитиков вопросы о том, может ли этот шаг в конечном итоге привести к тому, что Amazon начнет принимать Биткоин в качестве метода оплаты.