По итогам понедельника доллар вернулся к нижней границе нашего целевого коридора 73,5-75,5 рублей.

Пара доллар-рубль провела сессию с небольшим удорожанием отечественной валюты при сохранении повышенной торговой активности на фоне прошедшего налогового периода и уверенного роста нефтяных котировок. Кроме того, поддержку рублю оказывал спрос на российские облигации: согласно НРД, спрос на размещенные ОФЗ стал самым высоким за последние 3 месяца, что привело к притоку иностранного капитала на отечественный долговой рынок. Фактором поддержки служило и преимущественное укрепление валют ЕМ, на фоне роста цен на сырье.

По состоянию на утро вторника ситуация, складывающая на глобальных рынках, не препятствует дальнейшему постепенному укреплению рубля: нефть открылась в «плюсе», тяготея к выходу выше 75 долл./барр.

Сегодня мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным переходом в коридор 73,0-75,3 руб. в случае дальнейшего удорожания нефти марки Brent и сохранения стабильной ситуации на глобальных рынках.



