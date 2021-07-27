Аналитики считают, что нефть поддержит рубль
По итогам понедельника доллар вернулся к нижней границе нашего целевого коридора 73,5-75,5 рублей.
Пара доллар-рубль провела сессию с небольшим удорожанием отечественной валюты при сохранении повышенной торговой активности на фоне прошедшего налогового периода и уверенного роста нефтяных котировок. Кроме того, поддержку рублю оказывал спрос на российские облигации: согласно НРД, спрос на размещенные ОФЗ стал самым высоким за последние 3 месяца, что привело к притоку иностранного капитала на отечественный долговой рынок. Фактором поддержки служило и преимущественное укрепление валют ЕМ, на фоне роста цен на сырье.
По состоянию на утро вторника ситуация, складывающая на глобальных рынках, не препятствует дальнейшему постепенному укреплению рубля: нефть открылась в «плюсе», тяготея к выходу выше 75 долл./барр.
Сегодня мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным переходом в коридор 73,0-75,3 руб. в случае дальнейшего удорожания нефти марки Brent и сохранения стабильной ситуации на глобальных рынках.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210727/834304395.html