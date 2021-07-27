После утреннего снижения российский рынок акций вчера нашел в себе силы не только отыграть потери, но и прибавить по итогам основной сессии 0,4%. Но принципиально картину это не изменило: Индекс Мосбиржи находится ниже восходящего канала от середины декабря прошлого года и пока даже не пытается в него вернуться.

Вчерашний рост рублевого индикатора стал во многом следствием роста акций Сбербанка на 2,4%. Никаких новостных поводов для такого подъема не было. Теперь первой целью роста является район 210 руб, а потом 217 руб. Однако советуем сохранять осторожность с этой бумагой: последние две недели наблюдается серьезный, в 70-80 млн долларов, отток средств нерезидентов из российских акций. Как известно, наибольший объем средств иностранные инвесторы вкладывают в Сбер.

Продолжился хоть и ослабевший, но подъем акций черных металлургов. Эти бумаги пока можно держать в портфелях. Квартальная дивидендная доходность в размере порядка 5% будет сдерживать их от глубоких просадок даже при ухудшении внешнего фона.

Сегодня с утра последний можно назвать противоречивым. Снижение американских фьючерсов на 0,2% компенсируется ростом нефти на 0,4%. Однако основная угроза для российских акций исходит из США. Американский рынок растет безоткатно 5 сессий подряд, причем с обновлением исторического максимума. Индекс S&P500 находится в середине восходящего канала, то есть ему есть пространство как для роста, так и для снижения.

Однако завтра ждем итогов заседания ФРС США. Ни о каком повышении ставки речи не идет, но негатива может добавить очередные заявления о необходимости начать сворачивать программу выкупа бумаг с рынка. В ожидании этого по Америке уже сегодня может начаться фиксация спекулятивной прибыли, что негативно отразится и на нашем рынке.

Из-за роста нефти сегодня какое-то время лучше рынка может быть нефтянка, но увлекаться покупками не советуем. Сценарий похода нефти в район 80 долларов за баррель откладывается как минимум до спада третьей волны коронавируса, а акции отечественных нефтяных компаний последнее время выглядят слабо.

Рубль в паре с долларом третий день колеблется вокруг отметки 73,7, рисуя длинные «хвосты». На текущей неделе российская валюта потеряет поддержку от налогового периода, Но все-таки определяющим для рубля будет завтрашняя динамика доллара, которую определит риторика американского регулятора. Насчет роста рубля иллюзий мы не питаем, вопрос заключается лишь в том, когда рубль сформирует новую девальвационную волну.