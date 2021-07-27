Рублю помогает налоговый период и возможная пауза в цикле ужесточения денежной политики
Рубль не только отыграл свои потери против доллара, но и смог укрепиться к финишу дня. Естественно, что этому способствовала нефть, но и общая слабость доллара на Forex.
Не будем забывать о налоговом периоде, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Ставки MosPrime отразили решение ЦБ РФ, поднявшись до 6,40% на день, 6,54% на неделю и 6,72% на месяц.
На текущей неделе можно ожидать дальнейшего укрепления рубля. В среду Минфин будет проводить аукционы ОФЗ, которые покажут реальный настрой инвесторов. По итогам пресс-конференции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в пятницу можно говорить о том, что текущее повышение может оказаться последним в цикле ужесточения денежной политики. Соответственно, большого смысла в бегстве из ОФЗ уже нет. Поэтому инвесторы могут начать покупать долговые бумаги с большей уверенностью.
На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался почти на 0,3% и стремился к уровню 92,65 п. Валюты риска AUD, CAD и NZD также перешли к укреплению и отыгрывали у доллара США до 0,25%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210727/834304484.html