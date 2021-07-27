Рубль не только отыграл свои потери против доллара, но и смог укрепиться к финишу дня. Естественно, что этому способствовала нефть, но и общая слабость доллара на Forex.

Не будем забывать о налоговом периоде, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Ставки MosPrime отразили решение ЦБ РФ, поднявшись до 6,40% на день, 6,54% на неделю и 6,72% на месяц.

На текущей неделе можно ожидать дальнейшего укрепления рубля. В среду Минфин будет проводить аукционы ОФЗ, которые покажут реальный настрой инвесторов. По итогам пресс-конференции председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в пятницу можно говорить о том, что текущее повышение может оказаться последним в цикле ужесточения денежной политики. Соответственно, большого смысла в бегстве из ОФЗ уже нет. Поэтому инвесторы могут начать покупать долговые бумаги с большей уверенностью.

На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался почти на 0,3% и стремился к уровню 92,65 п. Валюты риска AUD, CAD и NZD также перешли к укреплению и отыгрывали у доллара США до 0,25%.