После повышения ключевой ставки в пятницу сразу на 100 б.п. длинные ОФЗ растут в цене второй день подряд. В понедельник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,94% годовых (-4 б.п.). Спрос на длинные ОФЗ также рос на фоне повышения нефтяных цен, поскольку текущая конъюнктура на сырьевом рынке способствует исполнению федерального бюджета с профицитом. Ближний участок кривой ОФЗ, напротив, продолжил дешеветь, отыгрывая ужесточение денежно-кредитной политики ЦБР. Доходность 2-летних ОФЗ выросла до 6,81% годовых (+4 б.п.).

Сегодня Минфин РФ объявит параметры планируемых на завтра размещений ОФЗ. Ожидаем, что предложение небольшого объема нового госдолга на ближайших аукционах при текущих ценах на нефть будет способствовать закреплению доходности 10-летних ОФЗ ниже 7,0% годовых.