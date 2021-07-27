Российский рынок акций начал неделю с роста. На невысоких оборотах индекс Мосбиржи поднялся в район 3750 п. Росту способствовал умеренный подъем на рынке США и в нефтяных фьючерсах.

В лидерах оказались тяжеловесные акции Сбербанка, прибавившие 2,3% без каких-либо корпоративных новостей. Импульс роста нарушает устоявшуюся тенденцию по сползанию котировок, наблюдаемую с середины июня. Среднесрочным ориентиром по обыкновенным акциям банка наверху выступает область сопротивления 315–320 руб.

На валютном рынке рубль не выглядел стабильно, хотя по итогам дня курс USD/RUB и снизился до 73,65. Внутри сессии курс ходил вслед за колебаниями нефти Brent, которая в начале дня опускалась ниже $73. Когда начался отскок в сырье, то и рубль перешел к укреплению. Локально можем увидеть продолжение консолидации, но на среднесрочном горизонте шансы на снижение USD/RUB в сторону 72 сохраняются

Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется. Ранее он отскочил от нижней границы тренда и сейчас остается в рамках восходящей тенденции, начавшейся в ноябре-декабре прошлого года. Среднесрочные цели находятся в районе 4000 п. Об ухудшении картины можно будет говорить при спуске ниже 3685–3700 п.

На рынке акций США тем временем вновь переписаны исторические максимумы. Рекорды поставлены как по высокотехнологичному Nasdaq Composite, так и по промышленному Dow Jones. При этом индекс широкого рынка S&P 500 поднимается пять сессий подряд. Растут «бигтехи», тогда как под давлением остаются китайские компании из-за разного рода рисков госрегулирования со стороны властей КНР.

Эта неделя для рынка США будет насыщенной на корпоративные отчеты крупных компаний. Так, вчера Tesla опубликовала сильные результаты, превзойдя консенсус-прогнозы аналитиков по прибыли и выручке. Квартальная чистая прибыль достигла $1,14 млрд, что является рекордом за всю историю компании. Более 80 всех эмитентов в США в этом сезоне отчетов публикуют более сильные результаты, чем ждет рынок.