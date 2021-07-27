Цены на нефть начали неделю умеренным ростом. В понедельник в моменте котировки Brent опускались ниже $73, однако на фоне подъема американского фондового рынка на сырьевых площадках рост возобновился. В результате восходящая тенденция последних дней осталась актуальной.

Фьючерсы Brent поднимаются уже пять сессий подряд. За это время котировки выросли на 8,5%.

Каких-то значимых событий на рынке нефти накануне не появлялось. Все мировые СМИ в качестве ключевого фактора ценообразования в первую очередь отмечают ситуацию с пандемией.

Так, аналитики CNBC, отслеживающие данные о мобильности населения, по-прежнему уверены в высоком спросе на топливо. Ожидается, что мировые нефтяные рынки останутся в дефиците, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу до конца года.

В ближайшей перспективе импульс роста цен может приостановиться. Этому в том числе могут способствовать ожидания снижения импорта со стороны Китая. Ближайшая область сопротивления находится совсем рядом: в районе $76–78. Что касается потенциала для локальной коррекции, то поддержки по Brent сместились в район $70–71.

Во вторник вечером ожидается публикация отчета Американского института нефти о запасах в США (API). По оценкам опрошенных Reuters аналитиков, запасы сырой нефти в стране за неделю упали примерно на 3,4 млн баррелей, запасы бензина — на 400 тыс. баррелей.



