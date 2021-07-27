Сектор российских еврооблигаций: без перемен. Рынок остается недвижим, и теперь в спячку впал и суверенный сегмент. Это касается и сегмента ЕМ в целом. Из новостей отметим подтверждение агентством S&P Global Ratings рейтингов государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В частности, долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте подтверждены на уровне BBB-/A-3. Прогноз рейтингов – «стабильный». Рейтинги отражают мнение, что ВЭБ.РФ является организацией, связанной с государством. «Мы по-прежнему полагаем, что существует практически безусловная вероятность получения ВЭБ.РФ экстраординарной поддержки со стороны правительства РФ в любых обстоятельствах», – отмечается в сообщении. В связи с этим агентство уравнивает рейтинги ВЭБ.РФ с рейтингами России. «Стабильный» прогноз также соответствует прогнозу суверенных рейтингов.

Сектор ОФЗ: спрос на линкеры. Прошлая неделя оказалась одной из самых успешных для рублевого долгового рынка за последнее время. Поэтому в начале вчерашней сессии рынок сделал было попытку немного скорректироваться вниз, но затем все-таки развернулся и закончил день на уровнях второй половины мая. Хороший рост показали два выпуска инфляционных линкеров с погашением в 2028 и 2030 гг., что вполне логично, учитывая жесткий настрой ЦБ на укрощение инфляции, продемонстрированный в пятницу. Кстати, инфляционные ожидания участников рынка ОФЗ заякорены на уровне 4%, что пока недостижимо в отношении населения и предприятий.