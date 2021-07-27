Азиатские индексы снизились до нового локального минимума из-за продолжающихся распродаж в китайском технологическом секторе. Так, индекс Hang Seng Tech упал на 2% до исторического минимума с момента его создания в июле 2020 года. За три дня просадка составила более 11%, по сравнению с февральским максимумом потери оказались на уровне около 40%. Лидерами снижения стали Meituan и Alibaba, акции которых просели на 8,15% и 3,38% соответственно.

Ситуация на европейских и американских площадках более позитивная. Инвесторы ждут отчетности крупнейших техгигантов и итогов заседания ФРС. Во вторник, 27 июля, инвесторы должны получить результаты квартальной прибыли таких компаний, как Apple, Alphabet и Microsoft. Этот сезон отчетностей сильный, ожидаемые темпы роста совокупной прибыли на акцию S&P 500 колеблются на уровне более 74%, что является самым высоким показателем с 2009 года.

Между тем, в ближайшее время волатильность на американских площадках может расшириться. После выхода сильных корпоративных отчетов компаний группы FAAMG инвесторы могут зафиксировать прибыль, а поскольку доля капитализации тех гигантов, которые отчитываются в ближайшие три дня, в структуре индекса S&P 500 составляет порядка 24%, мы вполне можем увидеть коррекционное движение к текущему росту по основным индексам США.