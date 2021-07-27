Изменение прогнозной траектории курса доллара США коллегами из SG CIB и повышение ключевой ставки Банком России на прошлой неделе требуют технической коррекции прогнозов ключевых рыночных параметров.

Перенос возможных сроков нормализации денежно-кредитной политики в США с конца лета текущего года на осенний период может стать основным фактором переоценки стоимости валют развивающихся рынков, включая сырьевые валюты. При этом, запас прочности, получаемый рублем за счет дифференциала процентных ставок может исчерпать себя по мере остановки цикла повышения ключевой ставки в России (уже наблюдается замедление роста краткосрочных и поступательное снижение долгосрочных процентных ставок) и возобновление коррекционной динамики в сегменте казначейских облигаций США (в моменте сохраняется отставание доходности 10-летних облигаций от прогноза SG – переход выше 2.0% на рубеже 2021-2022 гг.).

директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов

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В этой связи, мы повышаем прогнозную траекторию по курсу доллар-рубль, начиная с конца 2021 года, однако сохраняем пространство для волатильности курса в соответствии с традиционными сезонными отклонениями показателей платежного баланса. Новая траектория стартует с 73.0 в 3к’21 и переходит к 74.5 в 4к’21 (ранее 72.0), а далее устремляется к 75.5 во 2к’22 (ранее 73.0) с учетом небольшой паузы в 1к’22 (73.5 в новой траектории и 72.0 в старой). Траектория по курсу евро-рубль смещается в сторону диапазона 85.3-87.9 в свете ожиданий коррекции пары EUR/USD в направлении 1.14-1.16 в 1п’22. Процесс подстройки реального эффективного валютного курса рубля замедлится, но сохранится с положительным знаком – по нашим предположениям до середины 2022 года он продолжит поступательное укрепление темпом 1.5-2.0% в квартал, начатое в 1к’21. 

Укрепление реального эффективного курса рубля будет отражать улучшение показателей платежного баланса, с оговоркой о сохранении ограничений трансграничных перемещений с конца 2021 и начала 2022 года (де-факто влияет на баланс торговли услугами): профицит счета текущих операций в 2021 году может вырасти до $70-75 млрд ($43.1 млрд с начала года), но будет сбалансирован большим оттоком капитала ($50-53 млрд) и пополнением ФНБ ($20-22 млрд). В 2022 году профицит счета текущих операций может вернуться в диапазон $35-40 млрд в свете прогнозируемого снижения сырьевых цен и устойчивости спроса на импорт товаров и услуг.

В довершение, прогнозная траектория доходности 10-летних ОФЗ претерпела косметическое обновление в связи с более интенсивным повышением ключевой ставки на прошлой неделе и снижением потенциала для ее возврата в середину нейтрального диапазона 5-6%. В моменте мы ожидаем возврат ключевой ставки к 6.0% к концу 2022 года, переход в нейтральный диапазон – лишь с середины 2023 года (ранее предполагали возврат к концу 2022 года).