Ипотека за полугодие выросла больше чем на 13%, потребкредиты – почти на 12%. ЦБ РФ вчера опубликовал данные по банковскому сектору за июнь. Кредиты юрлицам увеличились на 0,4% за месяц (здесь и далее – с поправкой на переоценку) после роста на 1,1% в мае и 2,5% в апреле. При этом рублевые кредиты выросли сильнее – на 1,6% за месяц, тогда как валютные сократились на 3,5%, в основном из-за закрытия ряда крупных сделок. Кредиты физлицам прибавили 2,5% за месяц (в марте–мае месячный рост равнялся 2,2%). В ипотечном сегменте, по предварительным данным, рост ускорился до 3% на фоне рекордных выдач по льготной ипотеке (184 млрд руб. против 104 млрд руб. в мае). По данным ЦБ, в июле, после изменений условий программы, за две недели было выдано в два раза меньше льготных кредитов, чем за аналогичный период в июне. Потребкредиты прибавили 2% за месяц после роста на 2,2% в мае. По итогам года Банк России, согласно обновленному в прошлую пятницу прогнозу, ожидает рост розничных кредитов на уровне 18–22% (за первое полугодие портфель сектора вырос на 11,8%), ипотечных – на уровне 20–24% (за первое полугодие – около 13,5%). Также ЦБ указывает, что его беспокоит возможный рост потребкредитов более чем на 20%, тогда как более приемлемым был бы уровень 15% (за первые 6 мес. рост составил около 12%); на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что будут предприняты дополнительные меры для охлаждения сегмента.

Объем реструктуризаций остается умеренным. Просроченная задолженность в корпоративном портфеле в мае выросла на 0,4% (рост снова пришелся на отдельных крупных заемщиков), в розничном – сократился на 0,7%. Месячные объемы реструктуризации и в сегменте МСП, и в рознице не сильно выросли со своих минимумов и составили 11 млрд руб. и 14 млрд руб. соответственно. В мае (данные доступны с задержкой) было реструктурировано кредитов крупным компаниям на 94 млрд руб. – меньше, чем в марте и апреле. Вложения в ценные бумаги увеличились на 0,7% (123 млрд руб.), главным образом за счет ОФЗ.

Прибыль сектора по итогам года может превысить 2 трлн руб. Средства физлиц (без учета счетов эскроу) в июне увеличились на 0,4% за месяц, при этом продолжился рост текущих счетов, тогда как срочные вклады снизились. Счета эскроу увеличились на 10% за месяц, средства юрлиц уменьшились на 0,5%. Также в июне наблюдался отток госсредств (минус 4,4%), в основном из-за возврата краткосрочных депозитов Федерального казначейства и субъектов РФ. Прибыль сектора за месяц составила 204 млрд руб. (на 6% выше мая), за полугодие банки заработали 1,2 трлн руб., почти в два раза больше, чем год назад. По итогам года ЦБ теперь ожидает прибыль (в отсутствие непредвиденных негативных событий) как минимум в размере 2 трлн руб.