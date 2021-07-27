Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время корректировал потери, но затем ускорил снижение. После активного восстановления второй половины предыдущей сессии, сегодня мировые рынки возобновили снижение, ускорив его в начале наших торгов. Нефть также испытала резкую просадку.

Основным негативом остается агрессивная политика Китая в области регулирования деятельности коммерческих структур страны, что создает риски инвестирования в них, вызывая бегство иностранных инвесторов с китайского рынка.

В преддверии завтрашних итогов заседания ФРС важную роль в краткосрочной динамике рынков способна сыграть статистика по американской экономике. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по объемам заказов на товары длительного пользования (15:30 МСК), показатели рынка недвижимости (16:00 МСК), а также на индекс потребительского доверия (17:00 МСК). Более сильная статистика может увеличить вероятность ужесточения риторики ФРС, поэтому окажет давление на рисковые активы и вызовет укрепление доллара.

Развивающиеся валюты в начале дня умеренно повышались, но утром перешли к снижению, ускорив его незадолго до старта европейской сессии из-за восходящего импульса доллара. Правда, затем он существенно откатился от дневной вершины, вызвав коррекцию сектора.

Российский долговой рынок сохраняет восходящий тренд. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI испытал кратковременное снижение, но быстро перешел к росту, обновив двухмесячный максимум.

В начале основной сессии рубль стал активно восстанавливаться вслед за мировыми рынками и нефтью, в моменте выйдя в небольшой полюс к бивалютной корзине. В целом рубль довольно стойко переносит внешний негатив, хотя покупатели инвалюты продолжают оказывать давление.

Нефть пытается отыграть очередную просадку

Нефть с открытия находилась под давлением негативной динамики мировых рынков. Но, как только они стали восстанавливаться, нефтяные цены перешли к повышению. Сейчас Brent торгуются с небольшим изменением около отметки $73,7.

В ближайшие дни повлиять на дальнейшую динамику нефтяных котировок способны еженедельные отраслевые данные. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,4 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,1 млн барр.

Доллар не смог развить восходящее движение

В начале дня американская валюта умеренно снизилась, но утром стала возвращать утраченные позиции, ускорив рост незадолго до открытия европейских торгов. Однако затем индекс доллара (DXY) перешел к снижению, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около отметки 92,7 п.

Европейская валюта поначалу консолидировалась около нулевой отметки, но утром испытала резкую просадку. Днем пара EUR/USD перешла к планомерному восстановлению, неся сейчас небольшие потери вблизи уровня 1,180.

Техническая картина

Пара USD/RUB почти полностью нивелировала восходящее движение, стартовавшее в пятницу. Тем не менее до тех пор, пока часовая свечка не будет закрыта под уровнем 73,5 руб., более вероятна по меньшей мере еще одна атака на сопротивление 74,8 руб.