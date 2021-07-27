Согласно недавно опубликованным данным Росстата, в июне промышленность сохранила двузначные годовые темпы роста (10,4% г./г.), хотя они и несколько замедлились относительно мая. Кстати говоря, майские цифры были вновь скорректированы вверх (на 0,5 п.п. до 12,3% г./г.) в связи с предоставлением предприятиями-респондентами уточненных данных. Однако динамика м./м. не столь позитивна: после роста в мае с учетом сезонности на 1,3% м./м. в июне, впервые с января, промышленность ушла в небольшой минус (-0,4% м./м.).

По итогам 1П 2021 г. промышленное производство выросло на 4,4% г./г., и мы полагаем, что результат за год в целом окажется вблизи этих уровней.

В годовых цифрах преобладает эффект базы. Как мы предполагали ранее, одним из ключевых факторов, оказывающих поддержку промышленности, является экспортный канал, в т.ч. на фоне восстановления физических объемов отгрузок (например, в химии и металлургии). В июне именно эти отрасли, помимо нефтегазового сектора (вклад +4,2 п.п.), внесли наибольший вклад в рост общего производства – по 2,0 п.п. Напомним, что в нефтегазовой отрасли, как и в прошлом месяце, на динамику в основном влияет эффект низкой базы прошлого года, связанный с вступлением в силу соглашения ОПЕК+. Отметим, что ухудшение динамики промышленности в июне может быть связано с некоторым замедлением экспорта (данные пока не опубликованы).

"Нормализация" бюджетной политики окажет нейтрально-позитивный эффект. Также драйвером развития промышленности остается и фискальный стимул, особенно учитывая наметившееся в последние месяцы смещение фокуса в сторону инфраструктурных расходов. При этом, вероятно, их резкая активизация в последние два месяца еще не нашла отражения в статистике по промышленному производству и начнет позитивно влиять на нее только в ближайшие месяцы.