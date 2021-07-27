Магнит представит свои операционные и неаудированные финансовые результаты за 2К 2021 г. в четверг 29 июля. Мы полагаем, что ритейлер продемонстрирует ускорение роста продаж по сравнению с предыдущим кварталом на фоне выхода из периода высокой базы сравнения. Рентабельность EBITDA, согласно нашим расчетам, находилась на вполне здоровом уровне в 7,2%, что соответствует цели компании на текущий год. Этот квартал станет последним отчетным периодом, когда в результатах не учтен приобретенный бизнес Дикси. Наша текущая рекомендация для акций Магнита «Покупать» с целевой ценой 6 314 руб. за бумагу.

По нашим оценкам, Магнит продемонстрирует рост чистой розничной выручки на 8,3% г/г, до 410,7 млрд руб. Мы ожидаем, что ускорение роста относительно начала года произойдет во всех основных форматах ритейлера, но в большей степени коснется магазинов у дома. В марте этого года темпы роста продаж замедлились до 1,8% г/г, так как в аналогичный период прошлого года наблюдался период ажиотажного спроса на товары с длительными сроками хранения. Как сообщал менеджмент Магнита, негативный эффект начал ослабевать во второй половине апреля. За первые 26 дней апреля темп роста розничных продаж соответствовал среднему показателю за 1К, то есть был на уровне 6,3% г/г. Мы ожидаем, что каждый последующий месяц был сильнее и наблюдалось дальнейшее ускорение роста в мае и июне.

Согласно нашим расчетам, темпы роста торговой площади ускорились с 4,5% г/г в 1К до 6,4% г/г 2К. Это связано с ожидаемым увеличением числа открытий относительно предыдущего года и предшествующего квартала. Цель компании на 2021 г. открыть 2 тыс. новых магазинов (gross) во всех форматах против 1,3 тыс. в прошлом году и обновить еще 700. Рост сопоставимых продаж, по нашим оценкам, был вблизи 5%, а прежние структурные тренды изменились на противоположные. Мы ожидаем роста трафика при снижении среднего чека, что также подтверждало руководство компании на основе результатов апреля. Дополнительное положительное влияние на LFL-продажи мог оказывать высокий уровень продуктовой инфляции, которая во 2К составила более 7% г/г.

Мы полагаем, что рентабельность валовой прибыли упала на 0,8 п.п. г/г до 23,6%. Во 2К 2020 г. низкая доля промо и существенный рост плотности продаж позволили продемонстрировать лучший результат по рентабельности за последние несколько лет. Рентабельность EBITDA при этом могла снизится на 0,7 п.п. г/г, до 7,2%. Несмотря на снижение рентабельности EBITDA г/г стоит отметить, что показатель в 7,2% выше значения за весь 2020 г. и 1К 2021 г. Чистая прибыль, на наш взгляд, сократилась на 6,5% г/г, до 12 млрд руб.

В день выхода результатов менеджмент Магнита проведет конференц-звонок. Он назначен на 16:00 по московскому времени. Мы ожидаем, что руководство ритейлера больше расскажет о последних тенденциях на рынке, развитии новых форматов и ближайших планах. Начиная с 3К Магнит начнет консолидировать Дикси и будет отражать ее показатели в своих операционных и финансовых результатах. В компании не ожидают в связи с этим существенного влияние на ранее обозначенные прогнозы. Прежние планы по открытиям, обновлениям, капитальным затратам и рентабельности остаются в силе.



