Российский рынок акций вчера двигался в фарватере западных бирж, где прошла вполне логичная коррекция после роста фондовой Америки 5 сессий подряд. В канун заседания ФРС многие предпочти частично зафиксировать спекулятивную прибыль.

Именно ФРС, а точнее риторика его главы Джерома Пауэлла, определит судьбу рынков на ближайшие дни. Нет никаких сомнений, что регулятор оставит ставку неизменной, так же как и объем программы выкупа бумаг с рынка на ближайшее время. Но все ждут от Пауэлла более прозрачных намеков на то, когда ФРС может начать сворачивать программу количественного смягчения.

Не исключено, что повторится предыдущий сценарий: серьезное падение котировок рисковых активов на заявлении о готовности ФРС обсуждать (или даже начале обсуждении) ужесточения денежно-кредитной политики, и почти столь же быстрый выкуп просадки в последующие пару дней.

Это что касается американского рынка. С нашим же ситуация выглядит хуже. Индекс Мосбиржи вышел из восходящего тренда, негатив будет отыгрывать намного сильнее, а восстанавливаться – медленнее.

Но сегодня с утра внешний фон благоприятен: на 0,2% растут американские фьючерсы, полпроцента прибавляет нефть, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов.

Поэтому откроемся мы небольшим ростом, а дальше с большой вероятностью заляжем в боковик в ожидании слов Пауэлла.

Не исключено, что сегодня продолжится подъем акций черных металлургов. Вчера их поддержал Китай, заявивший о возможности введения экспортных пошлин на сталь для недопущения роста внутренних цен.

Огорчил Сбербанк, который вчера не удержал отметку 300 руб. Только мы порадовались за него и весь рынок, теша себя надеждами, что мощный рост акций банка в понедельник стал следствием возвращения нерезидентов в рублевые акции, как вчера Сбер без всякой причин упал на 1,2%.

Чуть меньше потерял «Лукойл» на в принципе стабильной нефти. Вообще, нефтянка в последнее время выглядит очень слабо, лучше сокращать ее долю в портфелях на отскоках. Скорее всего, в ближайшие дни нефть останется в диапазоне 70-76,5 долларов за баррель. Для движения в сторону 80 долларов нужны серьезные позитивные поводы и ослабление курса доллара на мировой арене.

Стабилен и рубль, в паре с долларом торгуясь вокруг отметки 73,7 и три дня подряд рисуя «кресты». Вряд ли до пресс-конференции Пауэлла ситуация на валютном рынке Мосбиржи принципиально изменится. Но в любом случае мы рекомендуем искать момент для открытия позиций против рубля, шансов на серьезный рост российской валюты практически нет.