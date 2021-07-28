Тон торгам зададут квартальные результаты
Динамика котировок была смешанной. Большинство акций к вечеру ушли в минус, следуя за внешним фоном. Лидерами снижения стал биржевой фонд из китайских акций FXCN ETF (-6,38%). Рост продолжился в бумагах Ашинского метзавода (+11,16%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50-74.
НОВАТЭК (-0,46%) представит результаты по МСФО за второй квартал. Ожидается существенное улучшение показателей ввиду роста цен на углеводороды: выручка прогнозируется на уровне 265 млрд руб., EBITDA — в размере 83 млрд руб. Не исключаем пересмотра таргета по акциям компании с досрочно достигнутых 1550 руб. В 2022 году выручка НОВАТЭКа может впервые превысить 1 трлн руб.
Энел Россия (-0,25%) опубликует отчетность по международным стандартам. Прогноз выручки предполагает рост с прошлогодних 8,8 млрд до 9,3 млрд руб. при EBITDA 1,3 млрд руб. Если результаты окажутся успешными, акции компании могут остаться в восходящем тренде. Их инвестиционная привлекательность будет повышаться с ростом потребления электроэнергии. Ожидается существенное увеличение рентабельности Энел Россия при сокращении капзатрат. Основные мультипликаторы значительно снизились на фоне коррекции акций.
Ожидаем смешанную динамику. На ход торгов окажут влияние публикации корпоративных отчетов в США и комментарии по итогам заседания ФРС. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3700-3750 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74.
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