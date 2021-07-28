По итогам вторника доллар остался у нижней границы нашего целевого коридора 73,5-75,5 рублей.

Отечественная валюта немного подешевела относительно доллара за прошедшую сессию, торговая активность незначительно снизилась. Способствовали отступлению рубля некоторое ухудшение настроений на глобальных рынках и спад интереса к активам развивающихся стран. Растущие котировки нефти марки Brent и сохранение спроса на ОФЗ не оказали значимого поддерживающего влияния на позиции рубля для его удорожания.

По состоянию на утро вторника мировые фондовые рынки остаются под давлением на фоне опасений относительно ужесточения риторики ФРС по итогам завершающегося сегодня заседания, однако нефть открылась повышением и имеет потенциал выхода к уровню 75 долл./баррель, сглаживая негативное влияние негативной внешней конъюнктуры на российскую валюту.

Сегодня мы опасаемся перехода доллара в середину диапазона 73,5-75,5 рублей при условии отсутствия улучшений взглядов инвесторов на глобальные рынки.