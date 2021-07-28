Российский рынок двигается вслед за внешними рынками и нефтью
Российский рынок акций вчера после позитивного начала торгов на некоторое время переместился в красную зону, а затем в основном консолидировался на уровнях начала недели под влиянием нисходящего движения европейских рынков и на фоне невыразительной динамики нефтяных цен. К закрытию индексы ушли вниз, индекс РТС и индекс Мосбиржи потеряли за день около 0,5% каждый. Европейские рынки весь вторник провели в красной зоне. Очевидно, что повышения ставок по итогам двухдневного заседания Федрезерва не будет. Однако в течение прошедшего месяца рад членов управляющего совета регулятора заявляли, что пора приступить к обсуждению планов возможного сокращения стимулирования экономики. Поэтому весьма вероятно, что эта тема будет затрагиваться на заседании, и последующие комментарии могут усилить ожидания более раннего сворачивания программы выкупа активов. Вчера часть американских инвесторов решила зафиксировать прибыль после пяти дней непрерывного роста рынка и достижения индексами новых исторических максимумов. Euro Stoxx 50 просел примерно на 0,9%, индекс S&P500 потерял 0,5%, а Nasdaq –1,2%. Спрос на безрисковые активы вырос, и доходности UST снизились. Сегодня в Азии фондовые индексы падают, китайский рынок по-прежнему остается под давлением. Фьючерсы на фондовые индексы Европы и США указывают на дальнейшее снижение, однако нефтяные цены, отступившие вечером на данных API о состоянии запасов, вернулись на вчерашний дневной уровень, что дает шанс российскому рынку начать торги в плюсе.
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