Во вторник российские индексы показали смешанную динамику. В первой половине дня рынок пытался продолжить восстановление, однако удержаться на положительной территории все-таки не удалось. Слабость обусловлена негативной динамикой на рынках в Азии, Европе и США, а также снижением большинства commodities.

В сложившихся условиях показать подъем нашему рынку было крайне сложно, особенно с учетом общих медвежьих настроений на развивающихся площадках. Так, индекс MSCI Emerging markets во вторник потерял 2,4%. Преимущественно это произошло за счет обвала китайских компаний.

Среди наиболее ликвидных бумаг лучше остальных торговался Норникель (+1%) и представители черной металлургии. Нефтегазовый сектор выглядел слабо. Достаточно быстро ухудшились настроения и в акциях Сбербанка (-1,2%), которые накануне были в фаворитах. Среди лидеров снижения оказались и акции технологического сектора (Яндекс, Mail.ru, Ozon, HeadHunter, Qiwi) вслед за падением индекса Nasdaq Composite (-1,2%).

Тем временем продолжился постепенный подъем рублевых облигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) растет шесть сессий подряд и пока нет причин, чтобы эта тенденция развернулась. Наоборот, при спокойном геополитическом фоне пространство для положительной переоценки средних и длинных облигаций сохраняется, учитывая недавнее резкое повышение ключевой ставки Банка России.

В паре USD/RUB пока нейтральная динамика, несмотря на остановку роста по Brent и падение большинства металлов. Курс находится в районе 73,6. Локально консолидация может продолжиться, но в среднесрочной перспективе остаются шансы на движение в сторону 71,5–72.

Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется — нейтральный краткосрочный взгляд. Ранее индекс отскочил от нижней границы тренда и таким образом продолжает оставаться в рамках затяжной восходящей тенденции. Среднесрочные цели находятся в районе 4000 п. Об ухудшении картины можно будет говорить при спуске ниже 3685–3700 п.

Заседание ФРС

Сегодня в центре внимание заседание американского регулятора. В 21:00 МСК будут опубликованы значение ключевой ставки, пресс-релиз и медианный прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по ставке и макроэкономическим показателям. В 21:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Общие итоги не вызывают сомнений:

— ключевая ставка останется без изменений, на уровне 0–0,25%

— выкуп государственных и ипотечных облигаций (программа QE) продолжится в объеме не менее $120 млрд в месяц ($80 млрд Treasuries и $40 млрд ипотечных бумаг).

Внимание — на стейтмент и последующую речь Джерома Пауэлла. В ходе июньской пресс-конференции он заявил, что будет уместным начать обсуждение начала сворачивания стимулирования на следующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики продолжится. В теории конкретные указания на сворачивание объема монетарного стимулирования негативны для рынка акций и позитивны для курса доллара. Однако точные сроки сворачивания QE Пауэлл пока не назовет, но его риторика может начать меняться.

Сокращение программы стимулирования в будущем наверняка начнется с уменьшения покупок ипотечных бумаг из-за перегретости рынка недвижимости США.