Продолжающаяся коррекция на фондовом рынке Китая, спровоцированная последними действиями властей, вчера распространилась и на другие рынки. Индекс S&P 500 снизился на 0,5%, DAX опустился на 0,6%. Наклон кривой казначейских облигаций США уменьшился: в условиях повышения спроса на защитные активы доходность 10-летних UST снизилась на 5 бп, до 1,24%. Нефть Brent торговалась без определенного направления, в диапазоне от 74,10 до 75,00 долл./барр.

Китайский юань вчера подешевел относительно доллара на 0,4%, что, однако, не оказало выраженного влияния на валюты остальных развивающихся стран, в целом показавшие невысокую волатильность. Сильнее других смотрелись корейская вона и мексиканское песо, которые укрепились к доллару на 0,4% и 0,3% соответственно. Рубль на фоне почти завершившегося периода уплаты налогов и продолжающихся дивидендных выплат открылся снижением, ослабнув примерно до 73,90 за доллар, однако позднее стабилизировался в сравнительно узком интервале 73,60–73,80, в котором и оставался до конца дня. Закрытие произошло на отметке 73,75 (-0,1%). Торговая активность была на уровне средних значений последнего времени: объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил 2,2 млрд долл.

Между тем в США вчера был опубликован индекс уверенности потребителей, который в июле практически не изменился, составив 129,1 (+0,2 пункта к уровню предыдущего месяца), при этом превысив консенсус-прогноз Bloomberg (123,9). Субиндекс оценки текущего положения дел немного улучшился по сравнению с предыдущим месяцем, поднявшись с 159,6 до 160,3, в то время как субиндекс ожиданий остался на уровне июня. Инфляционные ожидания на краткосрочном горизонте незначительно снизились, по историческим меркам оставшись высокими. Тем временем индекс заказов на товары длительного пользования в США, скорректированный на сезонность, в июне повысился на 0,8% м/м против роста на 2,2% м/м, ожидавшегося в рамках консенсус-прогноза Bloomberg. Отчасти это отставание компенсировалось пересмотром в большую сторону показателя за май, с 2,3% до 3,2%. Число заказов на продукцию невоенного назначения в июне выросло на 0,5% м/м (с корректировкой на сезонность), а оценка его роста за май была повышена с 0,1% до 0,5%, что указывает на более высокую, чем предполагалось, устойчивость настроений бизнеса. Тем временем в Великобритании, где были отменены карантинные ограничения, число новых случаев заражения COVID-19 заметно сократилось. Учитывая прогресс массовой вакцинации по всему миру, это вселяет оптимизм в отношении среднесрочной перспективы развития экономики. Центральным событием сегодняшнего дня является заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке.