Европейский фондовый рынок во вторник снизился, после снижения фондового рынка в Китае. Общеевропейский Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов на 0,5%, британский FTSE 100 потерял 0,42%, немецкий DAX просел на 0,64%, французский CAC 40 — 0,71%. Опасения в отношении более жесткого регулирования технологического сектора в Китае усилили распродажу на мировых рынках. Несмотря на оптимизм в отношении проходящего сезона отчётности. При этом технологические акции возглавили снижение.

Основные фондовые индексы США во вторник также утянули вниз новости из Китая. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 1,21%, Dow просел на 0,24%, а S&P500 потерял 0,47%. Фондовые индексы США упали впервые за шесть дней во вторник в преддверии квартальных отчетов о прибылях нескольких технологических компаний с высокой капитализацией.

Котировки UPS упали почти на 7% после того, как отчет о прибылях компании за второй квартал показал, что внутренние доходы оказались ниже прогнозов. Компания сообщила, что общий объем поставок в США сократился почти на 3% в годовом исчислении, в то время как выручка от американских посылок во втором квартале также не оправдала ожиданий.

Tesla упала на 1,95%, поскольку опасения по поводу того, что производство пострадает от нехватки полупроводников, компенсировали первоначальный оптимизм по поводу прибыли во втором квартале, которая оказалась лучше, чем ожидалось.

Сезон доходов за второй квартал в самом разгаре, и во вторник после закрытия основной сессии свои результаты предоставил, когда Alphabet, Microsoft и Apple. Трио технических тяжеловесов в преддверии публикации результатов подверглось распродажам на фоне новостей из Китая: Alphabet снизилась на 2%, а Apple упала примерно на 1,5%. Microsoft снизилась почти на 0,9%.

Зато после закрытия основной сессии акции Alphabet подскочили примерно на 3% после публикации отчета о квартальной прибыли. Технологический гигант сообщил о прибыли в размере $27,26 на акцию, превысив окончательный прогноз в $19,34 на акцию. Выручка в размере $61,88 млрд также оказалась лучше прогнозов в $56,16 млрд. Рекламные доходы компании выросли на 69% по сравнению с прошлым годом.

Бумаги Microsoft упали более чем на 2%, несмотря на лучший, чем ожидалось, квартальный отчет о прибылях. Компания опубликовала прибыль в размере $2,17 на акцию, в то время как аналитики ожидали прибыль в размере $1,92 на акцию. Квартальная выручка компании в размере $46,15 млрд также превзошла оценки аналитиков. Однако выручка Microsoft от производителей устройств для лицензий Windows в четвертом квартале упала на 3%.

Акции Apple упали на 0,8% в ходе вечерних торгов несмотря на сильный отчет. Apple сообщила о прибыли на акцию в размере $1,30, выручке в размере $81,41 млрд и продажах iPhone в размере $39,57 млрд.

Advanced Micro Devices также прибавлял в ходе вечерней сессии 1,1% после того, как компания сообщила о прибыли в размере $63 на акцию, что на $9 выше ожиданий аналитиков. AMD также сообщила о выручке в размере $3,85 млрд, превысив прогноз в $3,62 млрд. Производитель чипов опубликовал сильные рекомендации по выручке за третий квартал и повысил свои рекомендации по выручке за весь год.

В среду инвесторы ожидают обновленной информации Федеральной резервной системы о ее денежно-кредитной политике, поскольку началось двухдневное заседание центрального банка. Федеральный комитет по открытым рынкам опубликует заявление по завершении заседания, после чего состоится пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла.

В среду Германия опубликует индекс настроения потребителей от Gfk июль, а США объём оптовых запасов. Среда также будет насыщенной на финансовые отчеты, среди которых: Facebook, Boeing, Pfizer, Ford, McDonald's, PayPal, Qualcomm, General Dynamics.