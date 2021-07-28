Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным, если не слабо позитивным. Доллар торгуется стабильно, а валюты риска даже пытаются укрепляться.

На сырьевом рынке преобладает позитивная динамика. Азиатские рынки выбрались из утреннего провала.

От ФРС не ждут резких шагов. Более того, появление новых рисков в глобальной экономике может заставить американского регулятора быть более «мягким» в своих планах.

Российский рынок способен начать день с небольшого роста, реагируя на позитивную динамику нефти и промышленных металлов. Рубль на утренних торгах делает заявку на укрепление, которое может усилиться на фоне проводимых аукционов ОФЗ.

Статистика среды довольно разнообразная, но далеко не самая важная. В Германии выйдет индекс потребительского климата (Gfk). В США статистика внешней торговли товарами, оптовые запасы и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Инфляция в Канаде могла замедлиться в июне до 3,2% с 3,6% в мае. Впрочем, главным событием дня будет итог заседания ФРС. Изменений в ставке не ожидается, но регулятор может озвучить какие-либо намёки на то, когда начнётся сокращение программы покупки облигаций.

В России статистика роста реальных зарплат за май, торгового оборота в июне (ожидается 12%). Отчётность по МСФО публикуют «НОВАТЭК», «Яндекс», «Интер РАО», «ЭНЕЛ Россия», «Юнипро».

Внешний фон мешает российским акциям

Неуверенность на внешних площадках негативно сказалась на российских индексах. Большую часть дня индекс МосБиржи находился в небольшом плюсе. Однако к вечеру заметно ухудшилась ситуация в американских индексах, да и на сырьевом рынке усилилось падение промышленных металлов. Доллар хоть и заметно слабел, но доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала почти на 6 базисных пункта до 1,24%.

По итогам торгов 27 июля индекс МосБиржи — 3733,10 п. (-0,45%), а РТС — 1594,64 п. (-0,49%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 68,301 млрд рублей.

Лидеры роста

ПИК ао 1 099,3 3,73%

НЛМК ао 256 2,88%

GLTR-гдр 543,95 2,73%

СевСт-ао 1 786,8 2,18%

ММК 68,46 1,91%

Лидеры снижения

TCS-гдр 6 368 -4,38%

iHHRU-адр 3 056 -4,08%

FIXP-гдр 548,1 -3,15%

Yandex clA 5 009,4 -2,83%

Petropavl 22,1 -2,43%