Валюты риска пытаются укрепиться
Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным, если не слабо позитивным. Доллар торгуется стабильно, а валюты риска даже пытаются укрепляться.
- На сырьевом рынке преобладает позитивная динамика. Азиатские рынки выбрались из утреннего провала.
- От ФРС не ждут резких шагов. Более того, появление новых рисков в глобальной экономике может заставить американского регулятора быть более «мягким» в своих планах.
- Российский рынок способен начать день с небольшого роста, реагируя на позитивную динамику нефти и промышленных металлов. Рубль на утренних торгах делает заявку на укрепление, которое может усилиться на фоне проводимых аукционов ОФЗ.
- Статистика среды довольно разнообразная, но далеко не самая важная. В Германии выйдет индекс потребительского климата (Gfk). В США статистика внешней торговли товарами, оптовые запасы и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Инфляция в Канаде могла замедлиться в июне до 3,2% с 3,6% в мае. Впрочем, главным событием дня будет итог заседания ФРС. Изменений в ставке не ожидается, но регулятор может озвучить какие-либо намёки на то, когда начнётся сокращение программы покупки облигаций.
- В России статистика роста реальных зарплат за май, торгового оборота в июне (ожидается 12%). Отчётность по МСФО публикуют «НОВАТЭК», «Яндекс», «Интер РАО», «ЭНЕЛ Россия», «Юнипро».
Внешний фон мешает российским акциям
Неуверенность на внешних площадках негативно сказалась на российских индексах. Большую часть дня индекс МосБиржи находился в небольшом плюсе. Однако к вечеру заметно ухудшилась ситуация в американских индексах, да и на сырьевом рынке усилилось падение промышленных металлов. Доллар хоть и заметно слабел, но доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала почти на 6 базисных пункта до 1,24%.
- По итогам торгов 27 июля индекс МосБиржи — 3733,10 п. (-0,45%), а РТС — 1594,64 п. (-0,49%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 68,301 млрд рублей.
Лидеры роста
ПИК ао 1 099,3 3,73%
НЛМК ао 256 2,88%
GLTR-гдр 543,95 2,73%
СевСт-ао 1 786,8 2,18%
ММК 68,46 1,91%
Лидеры снижения
TCS-гдр 6 368 -4,38%
iHHRU-адр 3 056 -4,08%
FIXP-гдр 548,1 -3,15%
Yandex clA 5 009,4 -2,83%
Petropavl 22,1 -2,43%
- 5 отраслевых индексов выросли и 5 упали. Лидером дня стал сектор строительных компаний (+2,96%), а вот аутсайдером оказался отраслевой индекс информационных технологий (-3,02%).
- «Интер РАО» сообщает о снижении прибыли по РСБУ в I квартале на 16% до 7,78 млрд рублей. Выручка за отчётный период увеличилась в 2,6 раза до 33,68 млрд рублей.
- Компания МТС приобрела у Digital Horizon 51% акций ООО «Факторин» за 867 млн рублей. 350 млн это инвестиции в развитие компании. ООО «Факторин» владеет блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования. Данная сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых сервисов МТС в B2B сегменте.
- По данным торговой платформы RBP, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на прокачку газа через ГТС Украины в августе. В теории, это продолжит сохранять дефицит предложения на европейском рынке, что будет обеспечивать более высокие цены. На предыдущем аукционе был забронирован объём всего 15 млн кубометров газа в сутки, как и в июле.
- Золотодобытчик Polymetal также опубликовал производственные результаты за 2квартал и I полугодие 2021 года. Производство во II квартале сократилось на 10% к предыдущему кварталу и на 6% в базисе год к году из-за запланированного снижения содержаний на Кызыле и Албазино. При этом выручка выросла на 15% кв/кв и на 6% г/г. Как и в первом квартале тут рост выручки является следствием повышения цен на драгоценные металлы, то есть позитивно сыграла конъюнктура. По нашим оценкам, золото в отчетном периоде подорожало на мировом рынке на 3,7%, а серебро на 7%. По мнению начальника отдела по глобальным исследованиям «Открытие Брокер» Михаила Шульгина, котировки с августа 2020 г. остаются в русле плавного нисходящего тренда, но сейчас акции выглядят перепроданными, поэтому от 1500 рублей мы можем увидеть отскок. Тем не менее с точки зрения технического анализа котировки могут продолжить снижение до 1400 рублей. Сейчас такое снижение выглядит привлекательным для восстановления длинных позиций.
- Группа En+ (владелец контрольного пакета «РусАла») поделилась сегодня результатами производственной деятельности во 2 квартале. Производство электроэнергии +15% г/г до 20,7 млрд киловатт-часов, а за полугодие +12% до 44 млрд киловатт-часов. При этом выпуск алюминия увеличился в отчетном квартале +1% г/г до 936 тыс. тонн, а за полугодие — 1,87 млн тонн (примерно также было и в первом полугодии 2020 г.). Однако продажи алюминия во 2 квартале +6,4% г/г до 1,038 млн тонн, а за 6 месяцев +5,8% до 2 млн тонн. Бумаги En+ и «Русала» показали позитивную динамику во вторник.
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