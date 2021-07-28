Покупатели в секторе ОФЗ наконец смогли поднять голову
Сектор российских еврооблигаций: ВЭБ разместил долларовый выпуск. Вчера ВЭБ.РФ провел размещение долларового облигационного выпуска на внутреннем рынке. Как сообщается, общий спрос российских инвесторов на 5-летний выпуск облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-30В превысил $650 млн, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне $550 млн, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона – 3,38% годовых. В декабре 2020 года госкорпорация выходила с выпуском похожей серии, облигации тоже были валютными с расчетами в рублях. Тогда эмитент разместил 5-летние бонды серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн по ставке 3,25% годовых. Напомним, что внешний рынок (евробондов) закрыт для ВЭБа с 2014 года.
Сектор ОФЗ: «быки» оживились. Вчера рынок снова торговался в плюсе. Вообще, с рынком ОФЗ в последние дни произошла несколько парадоксальная вещь: как только ЦБ существенно поднял ставку, покупатели в секторе наконец смогли поднять голову. Это объясняется тем, что повышение ставки уже было в ценах облигаций, тогда как такое значительное повышение ключевой ставки (максимальное с 2014 года) естественным образом приближает нас к окончанию текущего цикла ужесточения ДКП. Впрочем, в пятницу глава Центробанка Э. Набиуллина, отвечая на вопрос о том, будет ли данное повышение ставки последним в нынешнем цикле, заявила: «Мы здесь не можем сказать определенно, это не исключено, но не предопределено. Условия, при которых оно действительно может стать последним с целью ужесточения политики – это снижение устойчивых факторов компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий», – пояснила глава ЦБ.
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