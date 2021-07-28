Рынок нефти игнорирует обвал китайских рынков и вирусные угрозы
Цены на нефть во вторник приостановили движение наверх после пяти сессий роста подряд, но уже сегодня с утра подъем возобновился. Негативная динамика накануне наблюдалась по большинству commodities, так что умеренный откат нефтяных фьючерсов в чем-то даже выглядит неплохим результатом.
Настроения на мировых фондовых площадках испортились вместе с распродажей в китайских акциях из-за регуляторных рисков. Впрочем, для нефтяного сектора это лишь элемент изменения рыночного сентимента, а на спросе и предложении бегство из рисковых китайских активов сказаться не должно.
Согласно вчерашней статистике от Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в стране за неделю снизились на 4,7 млн баррелей против ожидавшегося падения на 2,9 млн. Запасы бензина упали на 6,2 млн (прогноз —0,9), дистиллятов — на 1,9 млн.
Статистика в целом позитивна для котировок нефти, так что утренний подъем фьючерсов на 0,5% вполне логичен. Ближайшая область сопротивления по Brent находится совсем рядом: в районе $76–78. Что касается потенциала для локальной коррекции, то поддержки по Brent сместились в район $70–71.
Вечером в среду официальные данные по добыче и недельному изменению запасов в США опубликует Управление энергетической информации Минэнерго (EIA).
Что касается постоянных комментариев в СМИ о рисках распространения нового штамма для рынка нефти, то они пока не закладываются в цену. «Данные о дорожном трафике в большинстве основных регионов показывают, что рост числа инфекций оказывает минимальное влияние», — пишет Reuters со ссылкой на аналитиков ANZ Research.
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