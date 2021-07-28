Минфин набрался смелости для проведения нелимитированных аукционов
Сразу два выпуска будут предложены на сегодняшних аукционах – 8-летний 26237 и 15-летний 26240. Поводом для столь смелого перехода от скромных лимитов 10-20 млрд руб. (предлагаемым с середины июня) к нелимитированным займам, очевидно, стала восстановительная динамика в сегменте ОФЗ. Несмотря на решительное повышение ключевой ставки в прошлую пятницу, инвесторы сохранили покупательный настрой в средних и длинных дюрациях (-15-20бп с прошлой среды) в расчете на скорое завершение цикла ужесточения процентной политики. На этом фоне, ценообразование на аукционах будет зависеть от структуры спроса и ценовой гибкости Минфина в случае таргетирования совокупного объема размещения на уровне 65 млрд руб. (необходимый средний темп для реализации программы 3к’21). Мы ожидаем, что умеренные объемы размещения в пределах 50 млрд руб. в серии 26237 и 20 млрд руб. в серии 26240 млрд руб. могут пройти с небольшими премиями к уровням закрытия вторника – 3-4 бп (7.04-7.05%) и 4-5 бп (7.24-7.25%), соответственно.
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