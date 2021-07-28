В среду, 28 июля, российский фондовый рынок торгуется в зеленой зоне в первой половине дня. Позитив рынка по большей части обеспечен хорошим сезоном отчетностей в США и ослаблением напряженности на китайских фондовых рынках. Настроение инвесторов улучшается и на фоне растущих котировок нефти: к 11:57 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,9% и находятся у отметки $74,19.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии остановился на отметке 3761,37 пунктов, прибавив 0,75%. Индекс РТС вырос на 1,21%, до 1613,95 пункта.

Касательно сегодняшней макростатистики по РФ, отметим планируемую публикацию динамики июньских розничных продаж (консенсус 12,0% г/г), уровня безработицы (консенсус 5,0%), а также предварительных данных по ВВП за июнь. В глобальном разрезе инвесторы будут следить за итогами заседания ФРС, в ходе которого будут приняты решения по ключевой ставке и темпам реализации программы выкупа государственных облигаций и ипотечных бумаг.

Среди важных корпоративных событий сегодняшнего дня отметим публикацию финансовых результатов «Яндекса», «НОВАТЭКа» и «Энел России» за II квартал 2021 года по МСФО. Кроме того, сегодня отчитаются за II квартал по РСБУ «РусГидро» и «Юнипро».

Выручка «Юнипро» за I полугодие 2021 года по РСБУ выросла на 10,4% г/г, до отметки 45,2 млрд рублей, несмотря на окончание действия договоров о предоставлении мощности в отношении двух энергоблоков ПГУ Шатурской и Яйвинской ГРЭС. Энергоблоки перешли в оплату мощности по тарифам КОМ и РД с января 2021 года. При этом чистая прибыль компании снизилась до 7,8 млрд рублей (−2,1% г/г), причиной чему стала возросшая себестоимость продаж (+14,7% г/г) в связи с увеличением доли топливных расходов.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции «ФСК ЕЭС» (+2,48%), «Группы ПИК» (+2,44%), ВТБ (+1,98%) и «НОВАТЭКа» (+2,16%). В минусе торговались акции Fix Price (−1,11%), TCS Group (−1,87%) и «Северстали» (−0,44%).