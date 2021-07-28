Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,6%, следуя за нефтяными котировками и американскими фондовыми индексами, которые начали расти под влиянием активно публикуемой в последние дни корпоративной статистики. На данный момент уже отчитались 19% компаний из индекса S&P 500. 83% из них превзошли рыночный консенсус-прогноз по чистой прибыли.

Темпы снижения китайского фондового сегмента существенно замедлились. Однако инвесторы продолжают отыгрывать продажами усиление рисков регуляторного давления на сектор акций «роста».

Отсутствие прогресса в обсуждении лоббируемых демократами инфраструктурных пакетов на $1,2 трлн и $3,2 трлн оказывает на рынок неоднозначное влияние, поскольку рост бюджетных расходов, как показывает американская законодательная практика, может транслироваться в существенное повышение налоговой нагрузки корпораций США. При этом в периоды активного наращивания долга, как правило, происходит снижение инвестиционной активности. Фактором риска для рынка остается неопределенность в отношении возможного повышения лимита государственных заимствований в США.

В то же время динамика цен на нефть отражает влияние оценочного дефицита сырья на рынке в объеме 1-2 млн баррелей в сутки до конца года.

В российском фондовом сегменте лучше рынка торгуются бумаги ТГК-1. Чистая прибыль компании по РСБУ за второй квартал 2021 года составила 3,1 млрд руб. Как следствие, указанный показатель за первое полугодие, рассчитанный по МСФО, может составить около 7,6 млрд руб., что вдвое превышает общерыночный консенсус. Соотношение чистого дога к EBITDA ТГК-1 составляет сравнительно низкие 0,5х, что позволяет компании кратно нарастить капзатраты за счет заимствований без ухудшения оценок финансовых рисков в том случае, если ускорение экономики потребует подобных стратегических вложений от энергетической отрасли. Улучшение показателей чистой прибыли может обусловить рост средних рыночных оценок компании на 15-25%.

Сравнительно благоприятную динамику демонстрируют сегодня также акции НОВАТЭКа. Согласно общерыночным ожиданиям, выручка, EBITDA и прибыль компании во втором квартале составят 265 млрд руб., 83 млрд руб. и 97 млрд руб. соответственно. Аналитики «Фридом Финанс», в свою очередь, прогнозируют указанные показатели на уровне 290 млрд руб., 80 млрд руб. и 87 млрд руб. Если позитивные прогнозы по прибыли реализуются, рыночная капитализация НОВАТЭКа может повыситься на 3-8%.

В среду преобладают шансы повышения рынка, хотя амплитуда роста ограничена краткосрочными техническими факторами и влиянием сравнительно высоких внешних рисков. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3735-3765 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,45-73,80 и 86,80-87,30.