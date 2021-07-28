В лидерах роста к середине сессии были акции ПИК (+3,69%) и котировки ВТБ (+2,84%). Акции Яндекса подорожали на 0,99%. В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-2,60%) и котировки Системы (-0,69%).

Яндекс в среду представил сильные результаты за 2-й кв. 2021 года по US GAAP, согласно которым выручка компании подскочила на 97% г/г до 81,4 млрд руб. при снижении скорректированной чистой прибыли на 47% г/г, до 1 млрд руб. Холдинг также поднял прогноз по выручке в этом году с 315-330 млрд руб. до 330-340 млрд руб.

С технической точки зрения акции Яндекса пытаются спасти восходящий тренд и в среду снимают краткосрочную перепроданность. При положении выше поддержки 5040 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) не исключено развитие отскока в район 5195 руб. (средняя полоса Боллинджера), но ADX предупреждает о преобладании основного нисходящего тренда. Среднесрочно важная поддержка расположена у 4950 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно можно попытаться сделать ставки на развитие восходящей коррекции, но на данный момент подобные позиции представляются достаточно рискованными: до закрепления выше 5195 руб. можно говорить о повышенной опасности возвращения котировок к снижению.