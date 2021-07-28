Открывшись вверх на неоднозначном внешнем фоне, рубль испытал несколько просадок из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Однако на старте основной сессии российская валюта устремилась вверх вслед за глобальными площадками и нефтью, обновив трехнедельный максимум к доллару.

Позитивом выступает стабилизация ситуации на азиатских площадках после двухдневных распродаж, вызванных ужесточением регуляторной политики Китая в отношении частного бизнеса. Хотя сегодня китайский индекс Shanghai Composite обновил девятимесячный минимум, он сумел отскочить от него, потери оказались не столь существенными, как в предыдущие дни.

В среду инвесторы будут оценивать итоги заседания ФРС (21:00 МСК) и последующую пресс-конференцию главы американского регулятора (21:30 МСК). Изменения процентных ставок не ожидается, однако могут последовать более конкретные сигналы о сроках начала сворачивания монетарных стимулов на фоне высокой инфляции и быстрого восстановления экономики. Рынки могут крайне негативно отреагировать на признаки скорого и резкого уменьшения вливаний ликвидности со стороны ФРС. Это способно вызвать активный рост доллара.

Развивающиеся валюты утром просели из-за формирования восходящего движения доллара. Но в начале европейской сессии он резко снизился, вызвав восстановление сектора, большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать устойчивую позитивную тенденцию, оказывая ощутимую поддержку рублю. Индекс гособлигаций RGBI вновь переписал двухмесячную вершину, повышаясь седьмую сессию подряд.

Для рубля сложились очень благоприятные внутренние и внешние условия, однако на фоне неопределенности с итогами заседания ФРС вряд ли мы увидим более существенное укрепление российской валюты. Если же вердикт американского регулятора будет воспринят рынками хотя бы нейтрально, доллар может проверить на прочность сильную поддержку 73,14 руб.

Нефть возвращает утраченные позиции

Поначалу нефть продолжала развивать восстановление, стартовавшее вчера вечером после ощутимого снижения. Затем котировки испытали несколько просадок, ускорив рост на старте европейской сессии. Однако в середине дня произошел резкий провал, но к текущему моменту его почти полностью выкупили. Сейчас Brent прибавляет 0,2% немного ниже уровня $75.

Поддержку нефтяным ценам оказали данные ночного отчета Американского института нефти, согласно которым запасы нефти снизились сильнее, чем ожидалось. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,9 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 1,4 млн барр.

Доллар пытается продолжить рост

Вчера вечером индекс доллара (DXY) сумел отскочить от нового недельного минимума и сегодня вслед за умеренной просадкой продолжил повышаться. В начале европейской сессии DXY резко снизился, но быстро восстановился, обновив дневную вершину. Сейчас DXY прибавляет 0,15% вблизи отметки 92,6 п.

Пара EUR/USD утром продолжила развивать нисходящее движение, стартовавшее вчера вечером от новой недельной вершины. В начале основной российской сессии евро совершил рывок вверх, но быстро сдал позиции, обновив дневной минимум. Сейчас пара EUR/USD теряет 0,15% немного выше уровня 1,180.

Техническая картина

Несмотря на пробой очередной поддержки, на этот раз уровня 73,5 руб., пара USD/RUB вновь пытается развить отскок от нового трехнедельного минимума 73,39 руб. Пока он не будет переписан, более вероятна еще одна атака на сопротивление 74,8 руб.