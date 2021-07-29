Вчера российский фондовый рынок показал восходящую динамику (в рамках нисходящего тренда). Отчасти это можно связать с тем, что на дневных графиках акции достигли нижнего конверта Боллинджера, что послужило сигналом на покупку для наиболее агрессивных трейдеров. Отчасти рост связан с приостановкой падения китайского фондового рынка. Американский рынок показал разнонаправленную динамику. Главное событие дня – заседание ФРС США. ФРС заявила, что экономика продолжает укрепляться, несмотря на рост числа коронавирусных инфекций, и что ускорение инфляции остается «временным фактором». Никаких сигналов на сворачивание мягкой денежной политики не было. Наоборот! Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что пока не время думать о повышении процентных ставок. Он заявил, что ФРС пока не разработал график повышения ставок.

Разумеется, покой нам только снится. Если не будет обострения коронавирусной ситуации в Дельта-варианте, которая может замедлить экономический рост США, то ФРС вполне может объявить о смене сверхмягкой политики 26-28 августа на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Если ФРС объявит о планах резкого ужесточения денежной политики, фондовые рынки уйдут в пике. К примеру, благополучие многих компаний из IT сектора базируется на низких ставках. Убери эти «подпорки» и котировки акций упадут. Бежать «впереди паровоза» и открывать «короткие позиции» по американским IT акциям не разумно.

Сигналом на начало медвежьего тренда станет закрепление индекса Nasdaq Composite ниже уровня 14178 пунктов.

Цены на нефть повысились — запасы нефтепродуктов в США упали более резко, чем прогнозировали аналитики. При этом на графике нефти марки Brent есть зона сопротивления 74-75 долларов. Цены на золото так же повысились. Они сейчас находятся в «зоне быков». В случае закрепления выше уровня 1830 долларов жду движения наверх до 1865 долларов. В случае снижения ниже отметки 1790 цены упадут до зоны поддержки 1752-1760 долларов. Чем дольше цены стоят в боковом диапазоне, тем сильнее будет последующее движение. Чтобы начался новый тренд по золоту, нужен сигнал по денежной политике от ФРС который будет отличен от предыдущих сигналов, но вчера его не было.

Позитивные тенденции на биржах Азии и рост цен на нефть будут способствовать позитивному открытию нашего рынка. Не забываем, что индекс РТС находится на понижательном тренда. Перебить июньские максимумы у него может и получится, а закрепиться выше них не получится. Объективно говоря, развивающиеся рынки сейчас не очень сильны.