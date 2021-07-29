Доллар может упасть до 73 рублей
По итогам среды доллар протестировал нижнюю границу нашего целевого коридора 73,5-75,5 рублей.
Отечественная валюта провела сессию с незначительным удорожанием и завершила день чуть ниже нашей целевой границы. Торговая активность оставалась повышенной с начала недели, чему способствовало сохранение спроса на ОФЗ и рост нефтяных котировок. Рост валют ЕМ, а также приближение дивидендных выплат голубых фишек (следующая неделя) выступили поддерживающим фактором. Заседание ФРС прошло в нейтральном фоне, по итогам которого не было принято значимых изменений, что способствовало росту общемировой конъюнктуры. Ожидания инвесторов переключились на сегодняшний отчет США по ВВП, где ожидается рост американской экономики.
По состоянию на утро четверга мировые фондовые рынки открылись на позитивной ноте. Нефть открылась повышением и пытается закрепиться выше уровня 75 долл./баррель, что не несет препятствий дальнейшему укреплению рубля.
Сегодня мы ожидаем движение доллара в сторону значения 73 рубля за американскую валюту, при условии сохранения спроса инвесторов на активы ЕМ.
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