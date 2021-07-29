Рубль становится одной из главных высокодоходных валют
Рубль смог к вечеру укрепиться против доллара США и евро, хотя и был далёк от дневных максимумов. Основной вклад в поддержку россиянина внесли размещения ОФЗ.
- После повышения ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта до 6,5% рубль стал одной из самых высокодоходных валют в мире. «Если вы поедете в Японию, или Америку, или Европу, то не получите никакой прибыли. Спасибо тебе, матушка Россия, за повышение процентной ставки», — сказал ветеран рынка ОФЗ, инвестор Джим Роджерс.
- Слова Роджерса подтверждает статистика. За неделю до 23 июля приток средств иностранных инвесторов в ОФЗ составил 46,3 млрд рублей, что является максимальным притоком за неделю в текущем году.
- Аукционы Минфина также подтверждают высокий спрос на ОФЗ. На первом из двух аукционов среды ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объёме 70,538 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 96,406 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,02%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года в объёме 35,986 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 62,145 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,21%. Оба аукциона указывают на рост уверенности инвесторов в том, что последнее повышение может стать финальным в цикле ужесточения денежной политики ЦБ РФ.
- После итогового заявления ФРС индекс доллара начал заметно снижаться и упал ниже 92,30 п. Валюты риска укрепляли свои позиции, а одним из лидеров был канадский доллар. Кстати, инфляция в Канаде снизила темпы роста до 3,1% в июне по сравнению с 3,6% в мае.
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