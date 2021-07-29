Главным событием вчерашнего дня стало заседание ФРС США. Не было никаких сомнений, что регулятор оставит ставку неизменной, как и объем выкупа бумаг в размере 120 млрд долларов в месяц. Так и произошло.

Но все ждали от главы ФРС Джерома Пауэлла каких-то намеков на сроки сворачивания программы выкупа бумаг с рынка. А вот тут Пауэлл надежды рынка не оправдал: он сказал всем известные вещи, что рост инфляции носит временный характер, и что члены ФРС продолжают обсуждать возможные изменения объемов выкупа бумаг.

Таким образом, никаких новых угроз не появилось, и рынок нейтрально отреагировал на итоги заседания регулятора.

Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивным: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, но при этом в «зеленую» зону ушли сырьевые активы, в то том числе нефть прибавляет 0,5%, торгуясь выше 74 долларов за баррель.

Началось небольшое снижение курса доллара к корзине мировых валют. Так, пара евро-доллар ушла выше 1,18, и это позволяет надеяться на рост фондовых индексов в течение дня. Таким образом, сегодня у российского рынка акций есть очень хорошие шансы продолжить рост, и вернуться по Индексу Мосбиржи в восходящий канал. Для этого рублевому Индикатору нужно завершить день выше отметки 3820 пунктов.

Сегодня локомотивом роста российского рынка должны стать акции сырьевых компаний, в том числе черных металлургов, которые вчера скорректировались. Стоит обратить внимание на золотодобытчиков. Цена золота сегодня прибавляет 0,6% и ушла выше 1800 долларов за тройскую унцию. Если рост золота продолжится, то к восходящему тренду могут присоединиться крупные игроки, в том числе фонды.

Повышенную осторожность стоит проявлять при торговле акциями нефтянки. В нефтяных фьючерсах продолжает присутствовать бэквордация, то есть дальние фьючерсы стоят дешевле ближних. Это негативный сигнал. Сейчас сопротивлением росту нефти является район 76,5 долларов за баррель. Вряд ли он будет пройден.

Пока же нефть продолжит отыгрывать ослабление доллара, а также вчерашние данные Минэнерго США о снижении запасов на 4,1 млн баррелей при ожидании сокращения на 2,9 млн, и уменьшении среднесуточного объема добычи с 11,4 до 11,2 млн баррелей. Но этих драйверов будет недостаточно для пробоя сопротивления и тем более для начала движения в район 80 долларов за баррель. Поэтому долю акций нефтянки в портфелях уместно будет аккуратно сокращать.

Рубль на утренних торгах продолжает плавный рост, укрепляясь к доллару на 0,3%. Особых угроз для российской валюты сейчас нет, как нет и сильных драйверов роста. Принципиальных изменений по паре доллар-рубль сегодня не ждем.