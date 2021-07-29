Индекс S&P 500 закрылся в среду практически без изменений после того, как ФРС оставила ставки без изменений и сообщила, что был достигнут прогресс в создании условий для сокращения покупок облигаций. Семь из 11 основных секторов снизились, причем больше всего – Consumer Staples (-0.9%) и Utilities (-0.8%). Больше всего выросли сектора Energy (+0.9%) и Communications (+0.8%). Индекс Nasdaq 100 вырос на +0.4%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average упал на —0.4%, а индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 вырос на +1.5%. «Учитывая сохраняющееся ценовое давление, проявившееся в этом сезоне корпоративной отчетности, а также инфляцию на рынке труда, где работодатели продолжают бороться за поиском талантов, выполненная миссия, похоже, — это дело далекого будущего», — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Oanda. «Неопределенность в отношении однозначности прогноза ФРС должна укрепить мягкую позицию, которая может означать самое раннее объявление о сокращении скупки облигаций (‘tapering’) в сентябре». В других сегментах рынка китайские ADR восстановились после четырехдневного обвала, а индекс Nasdaq Golden Dragon China закрылся ростом на +9.3%, что стало самым большим дневным ростом с 2008 года.

Обсуждение ФРС начала сокращения ежемесячных объемов покупки облигаций (‘tapering’) началось. Представители ФРС указали, что они начали обсуждать, когда начать сокращение своей поддержки экономики США на фоне всплеска инфляции, однако на данный момент изменений в политике нет. Центральный банк сохранил целевой диапазон для своей базовой ставки на уровне 0-0.25%, а также перефразировал формулировку о том, что в декабре прошлого года он пообещал продолжить покупку активов ежемесячно на $120 млрд до тех пор, пока не будет достигнут «существенный дальнейший прогресс» в сфере занятости и инфляции. «Экономика продвинулась к этим целям», — говорится в коммуникации центрального банка.

По сообщению источников, китайские официальные лица провели встречу с руководителями крупных инвестиционных банков в среду вечером, пытаясь развеять опасения по поводу репрессий в отношении частного образования. После звонка с вице-председателем CSRC (China Securities Regulatory Commission) Фан Синхаем у ряда банкиров осталось впечатление, что этот регуляторный нажим являются направленными исключительно на образование и не ставит целью нанесение ущерба компаниям в других отраслях. Между тем, по словам источников, TAL (+16.2%) и Rise Education (-3.3%) планируют изменения, которые позволят им выжить в соответствии с новыми правилами, включая предоставление бесплатных уроков и переход на неакадемические предметы.