В среду российский рынок показал уверенный рост. На протяжении всей дневной сессии по индексу Мосбиржи наблюдалось поступательное движение наверх. В результате ему удалось выйти из бокового коридора, наблюдавшегося в последние дни. Более того, этот подъем является развитием полноценного отскока рынка от нижней границы среднесрочного растущего тренда.

Позитивное влияние оказал отскок в высокотехнологичном секторе США. Ростом завершали день многие китайские компании, оказавшиеся в предыдущие дни под сильным давлением из-за роста регуляторных рисков. Это поддержало большинство развивающихся площадок. Так, индекс MSCI Emerging Markets в среду вырос на 1,2%, что сопоставимо с приростом нашего долларового РТС.

По индексу Мосбиржи допускаем возврат выше 3800 п., однако о целях в районе 4000 п. пока говорить преждевременно. Об ухудшении ситуации можно будет говорить лишь при повторном спуске ниже 3700 п.

Цены на нефть оставались относительно стабильны. Ближайшие фьючерсы торгуются в районе $74,5–75, однако уже завтра на ICE и CME в них пройдет экспирация. Следующие октябрьские контракты стоят на $0,9 дешевле. А если мы возьмем контракты с поставкой через 12 месяцев, то они торгуются на 8,5% дешевле текущих. Фьючерсный рынок нефти находится в близкой к максимальной бэквордации с 2014 г.

Локальным фактором поддержки котировок Brent и WTI выступает вчерашняя статистика от Минэнерго США. За неделю запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились. При этом среднедневной уровень добычи в стране сократился с 11,4 до 11,2 млн б/с. То есть тенденция по росту производства вслед за увеличением числа активных буровых установок приостановилась. Возможно, это временное явление, однако для цен на нефть это в любом случае положительный драйвер. Ближайшим препятствием выступает район $76–78.

Стоимость барреля Brent в рублях сейчас находится на уровне 5480, что на 29% выше среднего значения за 12 месяцев. В это же время цены на газ в Европе продолжают рост и накануне приблизились к $500 за тысячу кубометров на фоне низкого уровня запасов в хранилищах.

В сложившихся условиях акции нефтегазового сектора остаются привлекательными. Позитивные ожидания сохраняются по акциям Лукойла, Газпрома, Роснефти.

К тому же мы пока не видим какого-то внушительного укрепления рубля, компенсирующего рост сырья. Курс USD/RUB сейчас находится около 73,5. Как уже ранее отмечал, в среднесрочной перспективе при спокойном геополитическом фоне текущая конъюнктура на сырьевом рынке может спокойно привести к снижению курса доллара к 71,5–72.

Заседание ФРС

Регулятор ожидаемо отставил ключевую ставку без изменений в диапазоне 0–0,25%, а объем ежемесячного QE сохранился на уровне $80 млрд по Treasuries и $40 млрд по ипотечным долговым бумагам (MBS). Больших сюрпризов в стейтменте не было. Джером Пауэлл во многом повторил то, о чем ранее он уже публично говорил: инфляция может быть высокой, но это временно.

В ходе пресс-конференции Пауэлл сообщил, что члены ФРС «углубились в обсуждение» потенциальных изменений в программе выкупа активов. Тем не менее подробностей по объемам и срокам обозначено не было, а значит статус-кво сохраняется. Возможно, более детальную информацию по перспективам QE мы услышим на сентябрьском заседании или же в конце августа на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Какой-то выраженной реакции на итоги заседания на рынках не было. Отметим лишь, что умеренный рост наблюдается в драгметаллах. Чтобы можно было уверенно говорить о следующих целях по золоту в районе $1900–1920, цене на этой неделе необходимо закрепиться выше $1820 за тройскую унцию. Если этого не произойдет, то импульс опять затухнет и сохранится состояние боковой консолидации.

Рынок золота — это во многом рынок настроений. Порой рост драгметалла может происходить лишь по той причине, что появились более-менее четкие очертания восходящей тенденции. Это вызывает притоки крупных частных и институциональных инвесторов, в том числе через ETF фонды.

Учитывая динамику золота, можно рассчитывать на продолжение вчерашнего подъема акций Полюса и Полиметалла.