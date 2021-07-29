В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-3 б.п. Инвесторы повысили спрос на рублевые гособлигации, что позволило Минфину успешно провести аукционы по размещению нового госдолга. Ведомство продало 8-летние ОФЗ на 70,5 млрд руб., при спросе 96,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 7,03% годовых против 7,04% по итогам торгов во вторник. 15-летний выпуск ОФЗ 26240 был размещен с доходностью по цене отсечения на уровне 7,23% (-2 б.п. к закрытию вторника). Объем размещения оставил 36 млрд руб. при спросе 62,1 млрд руб. Спрос на длинные ОФЗ стимулируют ожидания снижения инфляции в долгосрочной перспективе, а также благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке.

Прошедшее вчера заседание ФРС не преподнесло сюрпризов, UST-10 торгуются с минимальными изменениями около 1,24% годовых. Продолжение ФРС программы покупки облигаций на 120 млрд долларов в месяц поддерживает спрос на рисковые активы. В то же время умеренное давление на рынок оказывает рост заболеваемости Covid-19 в мире. На этом фоне сегодня ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется около текущего уровня 6,9% годовых.