Сектор российских еврооблигаций: «Альфа-банк» разместил рублевый евробонд. Федеральная резервная система США сохранила диапазон ставки федерального финансирования на уровне 0-0,25%, как и ожидалось. Регулятор отметил прогресс на рынке труда и в области инфляции на пути к достижению озвученных ранее условий для сокращения масштабных мер монетарной поддержки экономики, несмотря на то, что дельта-штамм коронавируса представляет усиливающуюся угрозу для роста. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд «до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности».

Сектор ОФЗ: сплошной позитив. Ренессанс рублевого долгового рынка продолжается, вчера в зеленые тона наконец окрасился и первичный рынок. Минфин разместил на аукционах ОФЗ на общую сумму 106,5 млрд руб. по номиналу, что является максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля этого года и рекордным объемом для постсанкционных выпусков, размещаемых после 14 июня. Позитив, наблюдающийся на рынке уже вторую неделю, сегодня, по-видимому, получит дополнительный импульс в связи с данными по инфляции, которые вышли уже после закрытия вчерашних торгов. Согласно данным Росстата, инфляция в РФ с 20 по 26 июля оказалась нулевой, годовая же стабилизировалась на уровне 6,5%.



