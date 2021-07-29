Цены на нефть в среду незначительно выросли благодаря общему положительному фону на мировых фондовых площадках. Кроме того, сырьевым товарам помогает фактор снижения индекса доллара, который падает сегодня уже четвертую сессию подряд.

Итоги заседания ФРС оказались нейтральными. Регулятор лишь подтвердил, что программа стимулирования по-прежнему продолжится, а конкретные даты начала сокращения QE обозначены не были. Восстановление экономики США идет по плану несмотря на рост числа заболевших, говорится в заявлении ФРС.

Вчера была опубликована позитивная для нефтяных цен статистика Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). За неделю запасы сырой нефти снизились на 4,9 млн барр., до 435,6 млн. Ожидалось падение на 2,93 млн.

В это же время запасы бензина сократились на 2,25 млн барр. (прогноз: —0,92). Запасы дистиллятов снизились на 3,09 млн барр. (прогноз: —0,44). Добыча нефти в США уменьшилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 11,2 млн б/с. То есть тенденция по росту производства вслед за увеличением числа активных буровых установок приостановилась. Возможно, это временное явление, однако для цен на нефть в любом случае положительный драйвер.

Напоминаем, что последний день обращения сентябрьских фьючерсов Brent уже завтра. Следующий октябрьский контракт стоит примерно на $0,9 дешевле. Рынок остается в фазе бэквордации. Причем ее величина близка к максимальным значениям с 2014 г. Так, фьючерсы с погашением через 12 месяцев торгуются на 8,5% дешевле ближайших контрактов.

Сегодня утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,4% выше уровня закрытия предыдущего дня. Ближайшим препятствием выступает район $76–78. Об ухудшении среднесрочной картины можно будет говорить в случае повторного спуска ниже области $70–71. Краткосрочный взгляд преимущественно нейтральный.