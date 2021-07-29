Выручка и прибыль Apple за второй квартал значительно превзошли консенсус-прогнозы, однако ожидания менеджмента на следующий квартал оказались не слишком оптимистичными.

Выручка Apple выросла на 36% г/г, до $81,43 млрд, что оказалось на 11% выше ожиданий рынка. разводненная EPS по GAAP повысилась на 101,5%, до $1,3, на 28,7% превзойдя консенсус аналитиков.

Apple продемонстрировала сильную динамику доходов во всех сегментах бизнеса. Поддержку продажам оказало возобновление работы практически всех магазинов компании. Главным драйвером роста выручки стали продажи iPhone (+49,7%), доля которых в структуре продаж расширилась до 48% с 44,3% годом ранее. Двузначные темпы роста выручки сегмента iPhone обусловлены несколькими факторами, включая высокую удовлетворенность покупателей и качественные характеристики смартфона iPhone 12, ставшего первым устройством Apple с поддержкой 5G. Интерес к покупкам этих устройств частично обусловлен эффектом отложенного спроса. Внедрение связи в формате 5G приведет к новому циклу обновления смартфонов, что создает дополнительный спрос. Кроме того, базовая цена на iPhone 12 выросла на 14,3% по сравнению со стоимостью iPhone 11. Также вероятно, что поддержку продажам оказало повышение функциональности iOS 15.

Продажи Mac выросли на 16,3%, их доля в общем доходе оказалась третьей по величине в сегменте продуктов. Положительный эффект на результат оказало обновление линейки компьютеров на базе собственного чипа M1, повышение производительности и расширение цветовой гаммы.

Объем реализации портативных электронных устройств увеличился на 36%, что обусловлено ростом продаж смартфонов, для которых портативные устройства выступают в качестве дополнения. СЕО также отмечает усиление спроса на Apple Watch и начало продаж недавно представленных AirTag. Выручка от реализации iPad выросла на 11,9%.

Доходы от сервисов повысились на 33%. Этому способствовало продвижение стримингового бизнеса Apple TV+, облачных сервисов, аудиостриминга, а также предложение подкастов по подписке и высокий спрос на платные игры, новости и прочее. Число подписчиков увеличилось на 27% г/г, до 700 млн.

Операционная маржа бизнеса поднялась на 7,7 п.п., до 29,6%, на фоне роста валовой маржи на 5,3 п.п., до 43,3%. По итогам квартала Apple вернула акционерам $29 млрд, в виде дивиденда и выкупа акций. Эта сумма эквивалентна 4,8% капитализации компании.

Менеджмент вновь отказался от прогнозирования продаж на следующий квартал, но ожидает замедления их роста ввиду снижения валютных курсов, ухудшения результатов в сегменте сервисов и обострения проблем с поставками чипов. Ранее ожидалось, что дефицит полупроводников может привести к потере $4 млрд выручки Apple. Мы прогнозируем, что в третьем квартале выручка компании вырастет в пределах 25–30%.

Мы оцениваем отчет Apple как нейтрально-позитивный, поскольку ее финансовые показатели превзошли ожидания рынка, но прогноз оказался смешанным.

Целевую цену по акции Apple повышаем до $145, рекомендация — «держать».



