Прогноз результатов ВТБ за II квартал по МСФО: ROAE около 16%.
ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) завтра опубликует отчетность МСФО за 2 кв. 2020 г. Как и в случае Сбербанка, мы ждем небольшого квартального снижения прибыли, при том что квартал, скорее всего, будет достаточно сильным. Мы предполагаем, что ROAE составит около 16% – немного ниже, чем 19% в 1 кв., но для ВТБ это все еще довольно высокий уровень. Консенсус-прогноз предполагает схожую рентабельность. Маржа, по нашей оценке, могла прибавить примерно 10 б.п. за квартал, что вместе с активным ростом кредитования должно было поддержать ЧПД. Также мы ждем сильной годовой динамики комиссий. Прочий доход, судя по месячным показателям МСФО, в этот раз мог быть близким к нулю.
Стоимость риска может быть чуть выше 1%. Снова, как и в случае со Сбербанком, мы прогнозируем для ВТБ ускорение роста операционных расходов год к году – до порядка 8%. Также мы ждем роста стоимости риска квартал к кварталу: с одной стороны, менеджмент на последней телефонной конференции указывал на возможность роспуска резервов по макропоправке во 2 кв., с другой – ситуация с пандемией с тех пор несколько ухудшилась, кроме того, в апреле-мае стоимость риска была выше уровня 1 кв., и мы полагаем, что показатель может составить 1,1% (что все еще будет означать значение ниже 1% для 1 п/г). Консенсус-прогноз для стоимости риска равняется 1%.
Потенциальное регулирование экосистем – один из актуальных вопросов. Опираясь на месячные результаты по МСФО, мы предполагаем довольно быстрый рост и корпоративного, и розничного кредитного портфеля – на 6% и 7% за квартал. Для розницы это будет означать рост на 11% с начала года, что примерно соответствует динамике сектора; мы ждем комментариев руководства о том, насколько выраженным может быть замедление во 2 п/г. Также в ходе телефонной конференции, по всей видимости, будет затронута тема потенциального регулирования экосистем со стороны ЦБ.
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