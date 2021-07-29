Темпы роста большинства ключевых индикаторов умеренно снизились. Вчера Росстат опубликовал данные по динамике ключевых экономических индикаторов за июнь. Как мы уже писали, в прошлом месяце промышленное производство увеличилось на 10,4% (здесь и далее – год к году) по сравнению с плюс 12,3% месяцем ранее – в результате снижения темпов роста в обрабатывающем секторе. Оборот розничной торговли в июне прибавил 10,9% после плюс 27,2% в мае. Торговля продовольственными товарами увеличилась на 4,3%, а непродовольственными – на 17,6%. Грузооборот транспорта в июне вырос на 12,8% (плюс 10,9% в мае). Перевозки по железной дороге увеличились на 8,5%, а объемы трубопроводного транспорта – на 18,4%. Объем строительных работ вырос на 15,7% по сравнению с июнем 2020 г. после увеличения на 7,7% в мае. Вместе с тем ввод жилья увеличился в июне на 34,9% (плюс 31,3% в предыдущем месяце). Платные услуги населению в июне прибавили 38,3% после майских плюс 58,5%. Производство сельскохозяйственной продукции в июне выросло на 0,1% после роста на такую же величину месяцем ранее. Реальные располагаемые доходы населения во 2 кв. 2021 г. увеличились на 6,8%. Безработица снизилась до 4,8% экономически активного населения с 4,9% в мае.

Рост заболеваемости в июне негативно отразился на динамике в секторе услуг, розничной торговле и промышленности. Согласно нашим расчетам, в июне российский ВВП увеличился на 11,1% после роста на 15,5% в мае. Мы полагаем, что высокие темпы роста годовых показателей, как и месяцем ранее, обусловлены так называемым эффектом низкой базы прошлого года. Однако в прошлом месяце влияние этого эффекта заметно уменьшилось, поскольку в июне прошлого года значительная часть санитарных ограничений была серьезно ослаблена. По сравнению с уровнем июня 2019 г. промпроизводство увеличилось на 2,3% (плюс 3,3% в мае), объем розничной торговли вырос на 4,1% (плюс 4,9% в мае), сельскохозяйственное производство – на 3,1% (плюс 3,3% в мае), строительство – на 13,3% (плюс 3,2% в мае), а грузооборот транспорта – на 2,1% (плюс 0,7% в мае). В то же время объемы в секторе услуг оставались на 2,8% ниже уровня двухгодичной давности (минус 1,1% в мае). По сравнению со 2 кв. 2019 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,8%. В целом, по нашей оценке, по сравнению с июнем 2019 г. рост ВВП составил 3,8% (также плюс 3,8% в мае). При этом мы считаем необходимым отметить, что приведенные выше оценки говорят о том, что резкий рост заболеваемости в прошлом месяце оказал ощутимое негативное влияние на динамику в секторе услуг, торговле и промышленности. В свою очередь, это было компенсировано значительным увеличением темпов роста в строительстве, а также улучшением ситуации в транспортной отрасли. Таким образом, сохраняющаяся в настоящее время сложная эпидемиологическая обстановка может негативно отразиться и на ключевых индикаторах июля. Впрочем, мы считаем, что высокие показатели заболеваемости не смогут переломить позитивные тенденции в экономике нашей страны. Согласно нашему текущему прогнозу, в этом году российский ВВП прибавит 4,2%, а в 2022 г. российская экономика вырастет на 3%.