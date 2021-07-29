Недельная инфляция на нуле, показатели реального сектора в плюсе
За период c 20 по 26 июля ИПЦ остался без изменений по данным Росстата — эта динамика заметно приблизила средние темпы инфляции к сопоставимым показателям предыдущих лет, что позволило удержать, годовую инфляцию на уровне 6.49% г/г.
Росстат отчитался о ключевых макропараметрах июня. Оборот розничной торговли замедлил рост до 10.9% г/г (27.2% г/г в мае) и не оправдал ожиданий (11.9% г/г). Притом в составе показателя довольно быстро замедлился оборот непродовольственных товаров (17.6% г/г и лишь 0.4% м/м). Состояние рынка труда осталось весьма убедительным – показатель безработицы опустился до отметки 4.8%, а реальные заработные платы сохранили положительные темпы роста (3.3% г/г). На стороне производственной статистики заметно вырвались вперед показатели строительства (15.7% г/г), а также объемы грузоперевозок (12.9% г/г).
Минэкономразвития вчера опубликовало предварительную оценку ВВП в 2к’21. По данным ведомства рост составил 10.1% против 2к’20, что превышает наши ожидания о темпе восстановления экономики (Росбанк: +8.9% г/г) и соответствует эффекту низкой базы в сопоставимый период прошлого года. Более полных оценок стоит ожидать от Росстата, но общим знаменателем итогов прошлого квартала, очевидно, будет сильный внутренний спрос. Ключевой вопрос для нас – насколько текущие темпы восстановительной динамики устойчивы? Июньские данные по методологии Минэкономразвития косвенно указывают на быстрое замедление активности – в июне рост ВВП составил лишь 8.5% г/г, а в последующие месяцы влияние стимулов (в первую очередь, монетарных) продолжит сокращаться.
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