В июне восстановительная динамика потребсектора затормозилась: оборот розничной торговли вырос на 10,9% против 27,2% г./г. в мае, а потребительские расходы в целом (оборот розницы и платных услуг) — на 16,1% г./г. против 33,2% г./г. в мае.

Расходы потребителей восстанавливаются по всем направлениям. Хотя существенное замедление годовых темпов – в основном результат эффекта базы прошлого года, «шаг назад» виден и в динамике м./м.: после роста в мае на 0,3% м./м. потребительские расходы в июне снизились на 0,2% м./м. (с исключением сезонности). Это ухудшение произошло за счет непродовольственного сегмента (-0,9% м./м. против 0,4% м./м. в мае), тогда как продовольственный сегмент (0,1% м./м. против 0,3% м./м. в мае) и услуги (0,6% м./м. против 0,2% м./м. в мае) продолжили расти. Видимо, просадка в непродовольственном товарообороте – результат его более активного восстановления в предыдущие месяцы: так, например, уровень расходов потребителей на продукты питания и на услуги приблизительно равен среднему уровню за весь 2019 г. и 1 кв. 2020 г. (т.е. уровень потребления по этим направлениям выглядит нормальным), в то время как в непродовольственных товарах он на 5% превышает средний уровень 2019 г. (т.е. наблюдается определенное избыточное потребление без явных причин, что и вызывает коррекцию динамики по этому направлению).

По итогам 1П 2021 г. потребительские расходы достигли докризисных уровней (марта 2020 г.), и даже сектор услуг, находившийся в «анабиозе» вплоть до марта 2021 г., быстро набрал скорость и также близок к уровням начала прошлого года.

Доходы пока не доросли до докризисных уровней; зарплаты и доходы предпринимателей —в «плюсе», социалка – в небольшом «минусе». Рост реальных располагаемых доходов во 2 кв. 2021 г. (на 6,8% г./г.) перекрыл падение 1 кв. 2021 г. (+1,7% г./г. за 1П 2021 г.). Во 2 кв. зарплатные доходы перешли к росту (+4,2 п.п. к годовому повышению реальных доходов во 2 кв. 2021 г.), тогда как социальные трансферты продолжили сокращаться (-1 п.п. к росту). При этом прочие доходы (в первую очередь, доходы предпринимателей) впервые с начала кризиса подросли (+4,5 п.п. к росту). Такая ситуация косвенно указывает на позитивные восстановительные тенденции в экономике и подтверждает снижение темпов исполнения антикризисных расходов. Отметим, что доходы населения все еще не вышли на докризисный уровень – до уровня 1 кв. 2020 г. (с исключением сезонности) им не хватает еще 1,8% — мы полагаем, этот разрыв будет закрыт по итогам 2П 2021 г.

Потребление растет в большей степени за счет кредитов, а не за счет доходов. Хотя доходы восстанавливаются неплохими темпами, все же основным источником роста потребления служит активизация потребкредитования (13,6% г./г. во 2 кв. 2021 г. против 7,4% г./г. в 1 кв. 2021 г.) и замедление роста депозитов (2,9% г./г. во 2 кв. 2021 г. против 3,6% г./г. в 1 кв. 2021 г.). Так, например, при увеличении реальных расходов населения на 29% г./г. во 2 кв. 2021 г. лишь 8,6 п.п. было обеспечено ростом доходов (а все остальное – за счет использования кредитов и отхода от сберегательной модели поведения). Такая ситуация не может не беспокоить ЦБ, что, видимо, и подстегивает ужесточение как монетарной политики (для стимулирования сбережений), так и макропруденциального регулирования (для снижения темпов потребкредитования).

Мы полагаем, что с учетом нормализации бюджетной политики (заключительный заметный объем социальных антикризисных расходов, видимо, будет реализован в рамках мер послания Президента) и ужесточения регулирования со стороны ЦБ рост потребительских расходов м./м. будет сокращаться. По нашим оценкам, это может выразиться в снижении годовых темпов роста с текущих 16% г./г. до 2-3% г./г. к концу этого года.