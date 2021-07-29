В лидерах роста к середине сессии были бумаги РУСАЛа (+2,62%), котировки Полюса (+2,40%) и Полиметалла (+2,18%). В лидерах снижения находились акции ФСК ЕЭС (-1,98%), бумаги ГМК “Норильский никель” (-1,97%) и расписки Mail.ru (-1,54%).

Акции золотодобывающих компаний чувствовали себя лучше рынка ввиду попыток золота вернуться к важному сопротивлению 1840 долл./унц. на фоне сохранения мягкого тона ФРС и высокой инфляции. Дальнейшая динамика Полюса и Полиметалла будет зависеть от способности цен на драгоценный металл преодолеть указанное значение.

Mail.ru Group в четверг представила в целом нейтральный финансовые результаты, согласно которым выручка во 2-м квартале увеличилась на 17,4% г/г до 29,99 млрд руб. при сокращении рентабельности EBITDA на 6,9 процентных пункта, до 22,2%. Чистый убыток с учетом ассоциированных компаний составил 2,1 млрд руб. Холдинг при этом подтвердил прогнозы и ожидает, что выручка в этом году достигнет 127-130 млрд руб., а рентабельность EBITDA улучшится относительно значения прошлого года.

С технической точки зрения бумаги Mail.ru Group пока не находят импульсов для повышения, хотя и воздерживаются от обвального падения. Котировки расположены ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (1585 руб.), до преодоления которой наверняка будут сохранять склонность к падению с опасностью обновления предыдущих минимумов и движения ближе к 1485 руб. (нижняя полоса Боллинджера). Район среднесрочных сопротивлений расположен у 1670 руб., а майский минимум 1465,8 руб. может на какое-то время сдержать “медведей”.