На старте сессии рубль продемонстрировал кратковременный нисходящий импульс, но быстро его нивелировал, возобновив активное укрепление благодаря росту глобальных площадок и нефти.

Мировые рынки отыгрывают вчерашние итоги заседания ФРС. Американский регулятор ожидаемо сохранил ставки на околонулевом уровне, а также прежний объем скупки активов, что было более важно для инвесторов, опасавшихся сигналов о скором сокращении денежных вливаний. Однако таких намеков не поступило и на последующей пресс-конференции главы ФРС.

Правда, первая реакция на событие была неоднозначной: после активного, но непродолжительного роста индексы в США резко просели, закрывшись в минусе. Сегодня американские фоновые индикаторы поначалу снижались, но утром перешли к динамичному росту. Нефть также продемонстрировала восходящее движение.

Позитивом выступили заявления властей Китая, призванные смягчить эффект от недавних регуляторных ударов по крупным корпорациям страны. Вчера чиновник комиссии по регулированию ценных бумаг Китая на виртуальной встрече с крупными международными инвестиционными банками сообщил, что Пекин сохранит возможность китайским компаниям выходить на американские биржи, пока они будут соответствовать требованиям листинга, а также правовой структуре по доступу иностранных инвесторов к акциям китайских компаний в США, но эту структуру придется скорректировать в случае возникновения проблем с национальной безопасностью.

Развивающиеся валюты в четверг демонстрируют синхронный рост благодаря снижению доллара. Вчера он резко сдал позиции, реагируя на итоги заседания ФРС и сегодня продолжил дешеветь. В результате индекс доллара (DXY) обновил месячный минимум.

Российский долговой рынок не прекращает поступательный рост. Индекс гособлигаций RGBI повышается восьмую сессию подряд, в очередной раз обновив двухмесячный максимум.

Во второй половине дня рубль стал быстро сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной. Разве что нефтяные цены испытали кратковременную просадку. Вероятно, на достигнутые по отношению к рублю долларом и евро относительно низкие уровни привлекают покупателей инвалюты, не видящих потенциала дальнейшего снижения ее курса.

Нефть откатилась от локальных вершин

В первой половине дня нефтяные цены поступательно росли. В результате были обновлены двухнедельные вершины. Однако в начале европейской сессии котировки резко снизились, но затем частично нивелировали этот импульс. Сейчас Brent прибавляет 0,8% на уровне $74,5.

Рынок нефти все же сумел отыграть очень хорошую отраслевую статистику, опубликованную вчера Минэнерго США. Дополнительным драйвером роста сырьевых активов выступает существенное снижение доллара.

ФРС ударила по доллару

Вчера американская валюта отреагировала резким снижением на итоги заседания ФРС, и сегодня нисходящая динамика получила развития. В результате индекс доллара (DXY) обновил месячный минимум, теряя сейчас 0,35% немного ниже уровня 92 п.

На этом фоне европейская валюта в четверг продолжила развивать восходящее движение, стартовавшее вчера после оглашения итогов заседания ФРС. Пара EUR/USD переписала месячную вершину, прибавляя сейчас 0,25% около отметки 1,178.

Техническая картина

Пробой очередной поддержки, на этот раз уровня 73,14 руб., вновь привел к резкому отскоку пары USD/RUB в попытке развернуться вверх. Тем не менее доллар сформировал среднесрочный нисходящий канал, поэтому до закрытия часовой свечки над его верхней границей более вероятно снижение в район 72 руб.



