Индекс Мосбиржи отыграет часть пятничной просадки
Российский рынок акций в пятницу выглядел очень слабо, снизившись почти на 0,9% из-за распродаж в Америке. Сегодня хорошее время отыграть хотя бы часть этой просадки.
Американские фьючерсы перед нашим открытием прибавляют около 0,5%, в плюсе промышленные металлы, доллар пока не подает признаков жизни относительно основных мировых валют. Правда, подводит нефть, снижаясь на 1,2%, но здесь большую роль сыграла экспирация фьючерсов.
Так что откроемся мы ростом, который вполне может усилиться, при улучшении внешнего фона.
Позитивно смотрим на бумаги металлургов, где продолжается ралли. Наиболее опасным в секторе выглядит «Норникель», на который давит иск Росрыболовства. Но есть надежда, что компании в судах удастся снизить сумму претензий в разы. Состояние бюджета страны очень хорошее, он уже поживился на ГМК, получив примерно 2 млрд долларов за ущерб от розлива топлива в Норильске весной прошлого года. Так что может быть компанию и перестанут доить…
Очень слабо отреагировали инвесторы на отличный отчет Сбера за второй квартал. Пятницу бумаги банка закрыли в зоне сопротивления, пробой которого откроет дорогу для роста в сторону 315 руб. Ожидаем этого движения.
Небольшим негативом для Сбера и «Норникеля» является наметившийся тренд оттока средств иностранных инвесторов с российского рынка акций. Эти две бумаги наиболее сильно реагируют на отношение нерезидентов к рублевым активам.
Фундаментально очень недооцененными выглядят акции нефтянки при нынешних ценах на нефть. Однако потенциал роста они реализовывать совершенно не хотят. Раз так, то и долю бумаг сектора стоит сокращать в портфелях, на рынке есть много более интересных и безопасных идей.
Торги парой доллар-рубль открылись сегодня гэпом вверх: пара сразу ушла выше отметки 73. Рубль потерял поддержку от налогового периода и, возможно, потеряет ее со стороны рынка ОФЗ. В выходные было опубликовано интервью главы Банка России Эльвиры Набиуллиной газете Financial Times, из которого можно сделать вывод, что ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться.
Есть большие сомнения, что регулятор возьмет паузу в повышении процентной ставки. Покупать же ОФЗ на растущей ставке — занятие неблагодарное, лучше дождаться окончания цикла.
Сильным сопротивлением по паре является район 74,6, поводов для его пробития пока не видно. Но и драйверов росту у рубля нет, далеко ниже отметки 73 пара не уйдет.
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