В пятницу нефтяные котировки демонстрировали умеренный рост на фоне сохранения благоприятного сентимента. Свежие данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок снизилось до 385 уст. (-2 уст.). В Канаде показатель остался на уровне 90 уст.

Буровая активность постепенно восстанавливается, что в будущем позволит добыче на американском континенте вырасти. Однако динамика DUC по-прежнему указывает на то, что объем бурения недостаточен даже для поддержания стабильной добычи. Нефтяные компании США активно расходуют резервы.

Производство нефти на прошлой неделе вернулось на отметку 11,2 млн б/с после временного скачка к 11,4 млн б/с. В III и IV кварталах EIA ожидает 11,17 млн и 11,34 млн б/с соответственно. Такие скромные объемы не смогут существенно повлиять на баланс на мировом рынке и оказать влияние на цены.

Сегодня с утра можно наблюдать ощутимое ухудшение настроений, которое отражается в падении ближайших фьючерсов Brent на 1,6%. Распродажи связаны со слабыми данными по деловой активности в Китае, опубликованными в субботу. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI снизился до 50,4 против ожидаемого значения 50,8. Это самый низкий уровень с февраля 2020 г., когда в Китае проходил масштабный локдаун из-за COVID-19. По оценке специалистов Caixin, резкое замедление экономики в июле связано с высокими ценами на сырье, которые сокращают маржу производителей.

Китай является вторым по объему потребителем нефти в мире (14–15% мирового спроса) и крупнейшим импортером в Азии. Замедление китайской экономики может идти рука об руку с замедлением спроса на топливо, что может негативно сказаться на нефтяных ценах в условиях роста добычи стран ОПЕК+. По итогам июля добыча ОПЕК+ достигла максимума с апреля 2020 г. и до конца года будет расти на 0,4 млн б/с ежемесячно. Сомнения в том, что рыночный спрос сможет поглотить этот объем, толкают котировки нефти вниз сегодня с утра.

С технической точки зрения коррекция выглядит оправданной, поскольку в последнюю декаду июля котировки почти непрерывно росли и прибавили более 11%. Падение во многом связано с накопленной перекупленностью, так что продолжительного глубокого снижения не ожидается. Котировки могут консолидироваться в коридоре $72–74 за баррель.