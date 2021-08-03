Индекс S&P 500 закрылся в минусе, так как доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.15%, нефть (-3.1%) и медь (-1.3%) упали, а волатильность выросла на фоне настроений на рынке против риска. Основной индекс акций США закрылся снижением на —0.2% после роста на +0.6% в начале дня. Семь из 11 основных секторов снизились, при этом больше всего снизились Materials (-1.2%), Energy и Industrials (по —0.7%). Utilities выросли на +0.7%. Высокотехнологичный Nasdaq 100 закрылся без изменений, а Russel 2000 снизился на —0.5%. Рынки по-прежнему переваривают исключительно позитивный сезон корпоративной отчетности в США, где результаты приближаются к рекордным уровням, а чистая маржа компаний достигла новых максимумов. На данный момент отчитались уже более 300 компаний из списка S&P 500, при этом их прибыль в среднем выросла на +23% по сравнению с 2019 годом, написал в записке соучредитель DataTrek Research Николас Колас. «В результате сезон отчетности за 2 квартал 1) пока настолько сильный, насколько это возможно, и 2) подчеркивает силу операционного левериджа в мега-компаниях США».

Важная веха пандемии. Семьдесят процентов взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины, пусть и на месяц позже, чем планировал президент Байден. CDC повысила рейтинг туристических рекомендаций для Южной Кореи с «низкого» до «умеренного». Нью-Йорк настоятельно рекомендовал носить маски в помещении, но пока не выдал обязательного к исполнению предписания. По сообщению NYT, Facebook потребует, чтобы все люди в его кампусах в США носили маски. Equinox и SoulCycle начнут просить сотрудников и партнеров предъявлять доказательства вакцинации.

Какая летняя скука? У глобальных инвестбанков, возможно, будет самое загруженное лето за всю историю. С начала июля было анонсировано сделок M&A почти на $550 млрд. и темп даже не думает стихать. Сделки только за последние 24 часа, включая покупку со стороны Square компании Afterpay за $29 млрд, указывают на то, что рекорд практически гарантированно будет установлен до конца августа, как показывают данные, собранные Bloomberg.